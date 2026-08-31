До сиквела лучшего криминального триллера Гая Ричи за последние 10 лет остались считанные дни: все серии выйдут на Netflix в один день

Гай Ричи снова возвращается к криминальному жанру, с которым у него связана едва ли не вся режиссёрская карьера. За последние годы у постановщика были разные проекты, но далеко не каждый из них смог повторить успех его лучших работ. Новый сезон одного из самых удачных сериалов Ричи как раз обещает вернуть зрителей к знакомой смеси криминала, чёрного юмора и неожиданных сделок.

Продолжение «Джентльменов» официально стартует уже на этой неделе, а вместе с ним вернутся знакомые герои и привычная атмосфера.

Сюжет 2 сезона

Эдди и Сьюзи вновь оказываются в центре событий. С момента их союза прошёл год. После начала совместной работы в криминальной империи Бобби Гласса они продолжают развивать бизнес и расширять его влияние за пределами страны.

Однако по мере роста предприятия действия Бобби всё чаще вызывают у них вопросы. Эдди и Сьюзи начинают понимать, что дальше работать по прежним правилам становится всё сложнее, и им предстоит решить, какой путь выбрать.

Детали

После «Карты, деньги, два ствола» и «Большого куша» Гаю Ричи не всегда удавалось удерживать прежний уровень в кино. За редкими исключениями вроде «Рок-н-рольщика», «Шерлока Холмса» и «Агентов А.Н.К.Л.» последние фильмы режиссёра заметно уступали его ранним работам.

«Меч короля Артура», «Министерство неджентльменских дел» и, совсем свежие «Грязные деньги» стали серьёзными провалами как у критиков, так и в финансовом плане. Однако в 2024 году Ричи переключился на телевидение и выпустил один из своих лучших проектов — по мнению критиков и зрителей. Спустя два года сериал «Джентльмены» возвращается со вторым сезоном.

Действие разворачивается в той же вселенной, что и одноимённый фильм Ричи 2019 года, однако сериал отходит от привычных мелких преступников, которым режиссёр уделял внимание, и обращается к верхушке британского общества — коррумпированной аристократии.

После большого успеха первого сезона Netflix практически сразу дал продолжению зелёный свет, и теперь премьера уже совсем близко. Второй сезон стартует на платформе 3 сентября, все восемь эпизодов станут доступны одновременно.

Но и это не конец. Ещё до выхода второго сезона Netflix подтвердил планы на дальнейшее развитие сериала. Сам Гай Ричи заявил, что рассчитывает продолжить расширять границы этой истории.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.