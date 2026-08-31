Двухсерийный мини-сериал по Стивену Кинга снова стал культовым спустя 36 лет после премьеры: в топах HBO Max прямо сейчас

Стивен Кинг подарил кино немало историй, которые спустя годы продолжают находить новых поклонников. Но некоторые экранизации возвращаются к зрителям даже спустя десятилетия после премьеры.

Сейчас именно такой случай: старый двухсерийный мини-сериал неожиданно снова оказался в центре внимания и начал подниматься в стриминговых рейтингах. С момента его премьеры прошло уже 36 лет, а интерес к проекту заметно вырос. И речь про экранизацию «Оно» из 1990-х.

Сюжет

История рассказывает о группе детей, которых преследует сверхъестественная сущность, на протяжении многих веков обитающая в Дерри. Каждые 27 лет она возвращается, чтобы питаться.

Это существо, известное просто как Оно, способно принимать облик самых сильных человеческих страхов. Однако чаще всего оно появляется в образе Пеннивайза — клоуна, который любит пошутить перед тем, как напасть на беспомощную жертву.

После первой победы над ним «Клуб неудачников» обещает вернуться в Дерри, если Оно когда-нибудь появится снова. И, конечно, спустя 27 лет это происходит.

Детали

Пеннивайза сыграл Тим Карри — актёр, ушедший из жизни совсем недавно. Именно жуткий клоун сделал его одной из заметных фигур в истории хоррора.

В интерпретации Карри Пеннивайз превращается в убедительное воплощение зла — персонажа, которому актёр придал собственную силу и характер. Не зря, критики ставили его в один ряд с такими известными злодеями, как Ганнибал Лектер, Дарт Вейдер и медсестра Рэтчед.

Премьера мини-сериала состоялась 18 ноября 1990 года, и он быстро стал одним из самых успешных проектов. За два вечера показа экранизацию современной классики Кинга посмотрели 30 миллионов зрителей. Критики также приняли проект положительно: сейчас его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 70%.

После смерти Тима Карри зрители снова заинтересовались проектом. Мини-сериал вернулся в топы стриминговых рейтингов. Согласно последним данным, проект занимает восьмое место среди самых просматриваемых фильмов и сериалов HBO Max: на платформе можно увидеть 188-минутную объединённую версию, в которой обе части мини-сериала смонтированы в единый фильм.

И судя по ностальгически комментариям, многие предпочитают именно Пеннивайза Тима Карри, а не его «наследника» в исполнении Билла Скарсгарда из свежих экранизаций.

«Тим Карри — это навсегда Пеннивайз, а Пеннивайз — это Тим Карри, легендарное исполнение роли», — пишут в Сети.

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