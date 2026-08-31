Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Двухсерийный мини-сериал по Стивену Кинга снова стал культовым спустя 36 лет после премьеры: в топах HBO Max прямо сейчас

Двухсерийный мини-сериал по Стивену Кинга снова стал культовым спустя 36 лет после премьеры: в топах HBO Max прямо сейчас

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Оно» (1990)

Зрители ностальгически пересматривают историю.

Стивен Кинг подарил кино немало историй, которые спустя годы продолжают находить новых поклонников. Но некоторые экранизации возвращаются к зрителям даже спустя десятилетия после премьеры.

Сейчас именно такой случай: старый двухсерийный мини-сериал неожиданно снова оказался в центре внимания и начал подниматься в стриминговых рейтингах. С момента его премьеры прошло уже 36 лет, а интерес к проекту заметно вырос. И речь про экранизацию «Оно» из 1990-х.

Сюжет

История рассказывает о группе детей, которых преследует сверхъестественная сущность, на протяжении многих веков обитающая в Дерри. Каждые 27 лет она возвращается, чтобы питаться.

Это существо, известное просто как Оно, способно принимать облик самых сильных человеческих страхов. Однако чаще всего оно появляется в образе Пеннивайза — клоуна, который любит пошутить перед тем, как напасть на беспомощную жертву.

После первой победы над ним «Клуб неудачников» обещает вернуться в Дерри, если Оно когда-нибудь появится снова. И, конечно, спустя 27 лет это происходит.

Кадр из фильма «Оно» (1990)

Детали

Пеннивайза сыграл Тим Карри — актёр, ушедший из жизни совсем недавно. Именно жуткий клоун сделал его одной из заметных фигур в истории хоррора.

В интерпретации Карри Пеннивайз превращается в убедительное воплощение зла — персонажа, которому актёр придал собственную силу и характер. Не зря, критики ставили его в один ряд с такими известными злодеями, как Ганнибал Лектер, Дарт Вейдер и медсестра Рэтчед.

Премьера мини-сериала состоялась 18 ноября 1990 года, и он быстро стал одним из самых успешных проектов. За два вечера показа экранизацию современной классики Кинга посмотрели 30 миллионов зрителей. Критики также приняли проект положительно: сейчас его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 70%.

После смерти Тима Карри зрители снова заинтересовались проектом. Мини-сериал вернулся в топы стриминговых рейтингов. Согласно последним данным, проект занимает восьмое место среди самых просматриваемых фильмов и сериалов HBO Max: на платформе можно увидеть 188-минутную объединённую версию, в которой обе части мини-сериала смонтированы в единый фильм.

И судя по ностальгически комментариям, многие предпочитают именно Пеннивайза Тима Карри, а не его «наследника» в исполнении Билла Скарсгарда из свежих экранизаций.

«Тим Карри — это навсегда Пеннивайз, а Пеннивайз — это Тим Карри, легендарное исполнение роли», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Оно» (1990)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Читать дальше 1 сентября 2026
Осенний марафон советского кино: попробуйте угадать 5 фильмов по кадрам с дождем и листвой (тест) Осенний марафон советского кино: попробуйте угадать 5 фильмов по кадрам с дождем и листвой (тест) Читать дальше 31 августа 2026
Забудете о «Ричере», как только включите этот боевик от Amazon: 7 серий посмотрела на одном дыхании Забудете о «Ричере», как только включите этот боевик от Amazon: 7 серий посмотрела на одном дыхании Читать дальше 3 сентября 2026
Зрители тоже не могли смотреть на это: съемки этой сцены в «Возвращении короля» стали пыткой для Питера Джексона Зрители тоже не могли смотреть на это: съемки этой сцены в «Возвращении короля» стали пыткой для Питера Джексона Читать дальше 2 сентября 2026
Идея была по-настоящему «бредовой»: сюжет «Терминатора» Кэмерон увидел в кошмаре Идея была по-настоящему «бредовой»: сюжет «Терминатора» Кэмерон увидел в кошмаре Читать дальше 2 сентября 2026
Т-800 против Робокопа: в Сети представили возможный баттл двух культовых киборгов — и победитель очевиден Т-800 против Робокопа: в Сети представили возможный баттл двух культовых киборгов — и победитель очевиден Читать дальше 1 сентября 2026
3 худших фильма по книгам Стивена Кинга: «Будто дали пощечину холодной, дохлой рыбой» 3 худших фильма по книгам Стивена Кинга: «Будто дали пощечину холодной, дохлой рыбой» Читать дальше 1 сентября 2026
Какое отношение имеет Гэндальф к Железному трону в «Игре престолов»: знают только самые внимательные Какое отношение имеет Гэндальф к Железному трону в «Игре престолов»: знают только самые внимательные Читать дальше 1 сентября 2026
Уже 29 000 000 часов просмотров: забудете о Харлане Кобене, как только включите эту пятисерийную новинку от Netflix Уже 29 000 000 часов просмотров: забудете о Харлане Кобене, как только включите эту пятисерийную новинку от Netflix Читать дальше 31 августа 2026
До сиквела лучшего криминального триллера Гая Ричи за последние 10 лет остались считанные дни: все серии выйдут на Netflix в один день До сиквела лучшего криминального триллера Гая Ричи за последние 10 лет остались считанные дни: все серии выйдут на Netflix в один день Читать дальше 31 августа 2026
Этот спор вечен как история Средиземья: кто был сильнее во «Властелине колец» — Гэндальф или Саруман Этот спор вечен как история Средиземья: кто был сильнее во «Властелине колец» — Гэндальф или Саруман Читать дальше 31 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше