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Киноафиша Фильмы Рейс 298 Расписание Рейс 298 (2026) в Астане на сегодня

Расписание Рейс 298 (2026) в Астане на сегодня

Рейс 298
Рейс 298 Пассажиры самолета сталкиваются с эпидемией опасного вируса. триллер 2026 / США
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Расписание Рейс 298 в Астане на 2 июля 2026
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
16:15 от 2000 ₸ 19:35 от 2200 ₸ 21:25 от 2200 ₸
Dostar Cinema г. Астана, проспект Нұрғиса Тілендиев, здание 12
2D
19:05 от 2600 ₸ 23:50 от 2600 ₸
Keruen Cinema г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
23:55 от 30000 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, RU
13:30 от 2600 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, RU
00:10 от 3000 ₸ 01:10 от 3000 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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