Расписание Рейс 298 в Астане на 2 июля 2026 Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4 2D 16:15 от 2000 ₸ 19:35 от 2200 ₸ 21:25 от 2200 ₸ Dostar Cinema г. Астана, проспект Нұрғиса Тілендиев, здание 12 2D 19:05 от 2600 ₸ 23:50 от 2600 ₸ Keruen Cinema г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж 2D 23:55 от 30000 ₸ Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын 2D, RU 13:30 от 2600 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24 2D, RU 00:10 от 3000 ₸ 01:10 от 3000 ₸