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Киноафиша Статьи Обожаете сериалы Netflix? Тест покажет, кто из любимых героев стал бы вашей идеальной парой

Обожаете сериалы Netflix? Тест покажет, кто из любимых героев стал бы вашей идеальной парой

9 июля 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Джинни и Джорджия»

Харизматичный социопат, нежный молчун или весёлый душа-компании? Ответьте на наши вопросы и узнайте.

Что если сериал — это не просто история, а способ узнать себя получше? Мы подготовили тест, который подскажет, кто из харизматичных героев Netflix стал бы вашей идеальной парой.

Речь не только о внешности, хотя и она, конечно, играет роль. Но важнее — характер, стиль общения, даже музыка в плейлисте и предпочтения в свиданиях.

Вы легко найдёте общий язык с загадочным парнем, который не говорит по-русски, или вас будет бесить каждое его недосказанное слово? Вам ближе плохие парни с искрой в глазах или надёжные, добрые и предсказуемые? В какие места вы точно не пошли бы на свидание — и как много для вас значит хороший плейлист?

Мы учли всё, чтобы результат был не случайностью, а чем-то почти судьбоносным. Отвечайте честно — и, возможно, в финале вас ждёт знакомство с тем самым героем, которого стоит пересмотреть в оригинале.

Фото: Кадр из сериала «Джинни и Джорджия»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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