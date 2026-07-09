Обожаете сериалы Netflix? Тест покажет, кто из любимых героев стал бы вашей идеальной парой

Что если сериал — это не просто история, а способ узнать себя получше? Мы подготовили тест, который подскажет, кто из харизматичных героев Netflix стал бы вашей идеальной парой.

Речь не только о внешности, хотя и она, конечно, играет роль. Но важнее — характер, стиль общения, даже музыка в плейлисте и предпочтения в свиданиях.

Вы легко найдёте общий язык с загадочным парнем, который не говорит по-русски, или вас будет бесить каждое его недосказанное слово? Вам ближе плохие парни с искрой в глазах или надёжные, добрые и предсказуемые? В какие места вы точно не пошли бы на свидание — и как много для вас значит хороший плейлист?

Мы учли всё, чтобы результат был не случайностью, а чем-то почти судьбоносным. Отвечайте честно — и, возможно, в финале вас ждёт знакомство с тем самым героем, которого стоит пересмотреть в оригинале.