В «Доме Дракона» есть три существа страшнее любой армии: эти драконы изменили историю Вестероса

И это не любимцы Дейнерис.

Драконы всегда были главным символом власти Таргариенов. Короли могли терять союзников, армии и поддержку народа, но пока за их спиной стояли эти огромные создания — с ними приходилось считаться.

В «Доме Дракона» у каждого дракона есть свой характер. Они не просто оружие в руках людей, а полноценные участники истории. И некоторые из них способны изменить ход войны одним появлением.

Вхагар — живая легенда прошлого

Если среди драконов и существует настоящая королева, то это Вхагар.

Она не просто самый большой дракон своего времени — она последний живой свидетель эпохи великих завоеваний. Вхагар видела больше битв и правителей, чем большинство людей в Вестеросе.

Но самое интересное в ней — не размер.

Этот дракон умеет быть не только разрушительной силой. История с Лейной Веларион показала, что Вхагар способна чувствовать связь со своим всадником и даже сомневаться перед тяжелым решением.

А позже именно она стала причиной трагедии, которая окончательно подтолкнула Таргариенов к войне.

Караксес — дракон, похожий на своего хозяина

Недаром Караксес принадлежит Деймону Таргариену. Они словно отражение друг друга: опасные, непредсказуемые и слишком гордые, чтобы отступать.

Его называют Кровавым Змеем из-за необычной внешности: длинного тела и красной чешуи.

Караксес не самый крупный дракон, но это тот случай, когда важен не только размер. В бою он агрессивен, быстр и жесток — именно поэтому вместе с Деймоном они выглядят такой пугающей парой.

Они оба привыкли идти против правил.

Вермитор — древняя мощь Таргариенов

Вермитор, известный как Бронзовая Ярость, — один из самых старых и сильных драконов своей эпохи.

Когда-то на нем летал сам король Джейхейрис I, один из самых известных правителей Вестероса. После его смерти Вермитор долгие годы оставался без всадника, превращаясь почти в легенду.

Но когда такой дракон возвращается — это уже не просто преимущество в войне.

Это предупреждение.

Одного появления Вермитора достаточно, чтобы напомнить: люди могут строить планы, бороться за трон и плести интриги, но настоящая сила Вестероса всегда принадлежала тем, кто смог приручить огонь.

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