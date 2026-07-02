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Kinoafisha Films Black Box Showtimes for Black Box (2026) in Astana today

Showtimes for Black Box (2026) in Astana today

Black Box
Black Box Thriller 2026 / USA
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Showtimes for Black Box in Astana on 2 July 2026
Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
16:15 from 2000 ₸ 19:35 from 2200 ₸ 21:25 from 2200 ₸
Dostar Cinema g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12
2D
19:05 from 2600 ₸ 23:50 from 2600 ₸
Keruen Cinema g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh
2D
23:55 from 30000 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, RU
13:30 from 2600 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, RU
00:10 from 3000 ₸ 01:10 from 3000 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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