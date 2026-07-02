Showtimes for Black Box in Astana on 2 July 2026 Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4 2D 16:15 from 2000 ₸ 19:35 from 2200 ₸ 21:25 from 2200 ₸ Dostar Cinema g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12 2D 19:05 from 2600 ₸ 23:50 from 2600 ₸ Keruen Cinema g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh 2D 23:55 from 30000 ₸ Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn 2D, RU 13:30 from 2600 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24 2D, RU 00:10 from 3000 ₸ 01:10 from 3000 ₸