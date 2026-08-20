Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы На краю Оук-стрит Расписание На краю Оук-стрит (2026) в Алматы на сегодня

Расписание На краю Оук-стрит (2026) в Алматы на сегодня

На краю Оук-стрит
На краю Оук-стрит детектив, триллер 2026 / США
Смотреть трейлер
Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 20 Завтра 21 сб 22 вс 23 пн 24 вт 25 ср 26
Формат сеанса
Группировать сеансы

Расписание На краю Оук-стрит в Алматы на 20 августа 2026
Chaplin ADK
Сайран
2D, RU
16:00 от 18:20 от 22:00 от 23:10 от 00:10 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, RU
12:45 от 13:25 от 14:15 от 15:10 от 15:30 от 17:35 от 19:40 от 20:45 от 21:45 от 22:50 от 23:10 от 23:25 от 00:05 от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, RU
12:45 от 14:45 от 16:05 от 18:10 от 21:10 от 22:10 от 23:00 от 00:15 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D
16:55 от 19:05 от 20:30 от 22:40 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, IMAX, RU
13:00 от
2D, RU
14:30 от 15:00 от 15:30 от 16:00 от 16:40 от 17:40 от 18:50 от 19:50 от 20:50 от 21:00 от 22:00 от 23:00 от 23:10 от 00:10 от 01:10 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, RU
12:35 от 14:00 от 14:35 от 14:55 от 15:55 от 16:30 от 17:55 от 18:05 от 18:30 от 19:35 от 19:50 от 20:30 от 21:30 от 21:45 от 22:30 от 23:40 от 00:30 от 01:15 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, IMAX, RU
13:00 от 15:10 от
2D, RU
16:10 от 17:10 от 17:30 от 18:10 от 18:30 от 22:00 от 23:00 от 23:40 от 00:10 от 00:40 от 01:10 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, RU
22:40 от 23:40 от 00:40 от 01:40 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, RU
17:20 от 18:20 от 19:40 от 20:40 от 21:40 от 22:40 от 00:00 от 01:00 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, RU
15:40 от 16:40 от 17:50 от 18:50 от 23:00 от 00:00 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, RU
14:00 от 15:00 от 16:50 от 17:50 от 20:50 от 21:50 от 00:50 от 01:50 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, RU
12:40 от 14:50 от 15:50 от 17:00 от 18:00 от 19:10 от 20:10 от 21:20 от 22:20 от 23:30 от 00:30 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, RU
16:00 от 17:00 от 18:00 от 20:00 от 22:00 от
Kinoplexx 6 Almaty Mall г. Алматы, ТЦ Almaty Mall, ул. Жандосова, 83
2D, RU
16:10 от 17:10 от 18:20 от 19:20 от 21:10 от 22:10 от 23:50 от 00:50 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, RU
15:00 от 17:00 от 19:00 от 22:50 от 00:50 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, RU
13:10 от 15:10 от 16:10 от 17:10 от 18:10 от 19:10 от 20:10 от 21:10 от 22:10 от 23:10 от 00:10 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, RU
12:45 от 13:35 от 15:35 от 17:35 от 19:35 от 21:35 от 23:35 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, RU
14:00 от 16:00 от 18:00 от 21:50 от 23:50 от
Арман Азия Парк
Москва
2D
12:40 от 14:40 от 16:40 от 18:40 от 20:40 от 22:40 от
Арман Достык
Абая
2D
14:20 от 18:20 от 20:30 от 22:40 от
Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D
12:35 от 14:20 от 16:20 от 18:20 от 20:20 от 22:20 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, RU
15:00 от 16:00 от 17:00 от 19:00 от 21:00 от
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Фильм 2003 года с Макконахи переплюнул даже «Интерстеллар»: до сих пор в топе — еще и очень прибыльный
Главная интрига «Шефа 8» связана не с Расторгуевым: «Без Тихомирова будет не то»
Ливанов посмотрел «Шерлока» от BBC и пришел в ярость — больше всего досталось Кэмбербэтчу: «Рядовые статисты!»
Лучшая роль Боярского не в «Трех мушкетерах», а в этом «шедевре за три копейки»: у фильма до сих пор рейтинг 7,3
Почему Хюррем в «Великолепном веке» так часто носила фиолетовые платья: ответ оказался прям перед глазами
А вы замечали, что с голосом Сухорукова в «Брате» что-то не так? Вот что сделал Балабанов
«Много жестокости и тяжелых сцен»: зрители очень ждали российскую «Игру в кальмара», но в итоге у сериала рейтинг 6,5
Okko снял «"Убийцу" "Оппенгеймера"» с Анной Михалковой: зрители уверены, что получилось круче, чем у Нолана
Спросила у ИИ, какой Терминатор самый сильный — ответ оказался не таким очевидным
В этом sci-fi-фильме 2025 года «Назад в будущее» схлестнулся с «Во все тяжкие»: микс получился увлекательным
300 наложниц отправили восвояси: на самом деле Сулейман распустил гарем не ради Хюррем
Тили-тили-тесто, жених и невеста? Автор «Смешариков» поставил точку в слухах о романе Бараша и Нюши
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше