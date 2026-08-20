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Киноафиша Фильмы Болган окига 2 Расписание Болган окига 2 (2026) в Шымкенте на сегодня

Расписание Болган окига 2 (2026) в Шымкенте на сегодня

Болган окига 2
Болган окига 2 комедия 2026 / Казахстан
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Сегодня 20 Завтра 21 сб 22 вс 23 пн 24 вт 25 ср 26
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Расписание Болган окига 2 в Шымкенте на 20 августа 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
20:30 от 3000 ₸ 22:25 от 3000 ₸ 00:20 от 3000 ₸
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D
22:10 от 2100 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
22:00 от 3300 ₸
2D, KZ
21:00 от 3300 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
20:50 от 3300 ₸ 22:40 от 3300 ₸ 00:30 от 3300 ₸
2D, KZ
21:40 от 3300 ₸ 23:30 от 3300 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, KK
21:10 от 3300 ₸ 23:10 от 3300 ₸
2D, KZ
22:10 от 3300 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KK
21:40 от 3300 ₸ 23:40 от 3300 ₸ 00:50 от 3300 ₸
2D, KZ
20:40 от 3300 ₸ 22:40 от 3300 ₸ 23:50 от 3300 ₸
Pixel Cinema г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
2D
21:35 от 3000 ₸ 23:30 от 3000 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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