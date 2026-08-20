Расписание Болган окига 2 в Шымкенте на 20 августа 2026 Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1 2D, KZ 20:30 от 3000 ₸ 22:25 от 3000 ₸ 00:20 от 3000 ₸ Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330 2D 22:10 от 2100 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25 2D, KK 22:00 от 3300 ₸ 2D, KZ 21:00 от 3300 ₸ Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202 2D, KK 20:50 от 3300 ₸ 22:40 от 3300 ₸ 00:30 от 3300 ₸ 2D, KZ 21:40 от 3300 ₸ 23:30 от 3300 ₸ Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13 2D, KK 21:10 от 3300 ₸ 23:10 от 3300 ₸ 2D, KZ 22:10 от 3300 ₸ Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7 2D, KK 21:40 от 3300 ₸ 23:40 от 3300 ₸ 00:50 от 3300 ₸ 2D, KZ 20:40 от 3300 ₸ 22:40 от 3300 ₸ 23:50 от 3300 ₸ Pixel Cinema г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б 2D 21:35 от 3000 ₸ 23:30 от 3000 ₸