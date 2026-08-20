Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Bolgan oqiga 2 Showtimes for Bolgan oqiga 2 (2026) in Shymkent today

Showtimes for Bolgan oqiga 2 (2026) in Shymkent today

Bolgan oqiga 2
Bolgan oqiga 2 Comedy 2026 / Kazakhstan
Tickets
All about film
Today 20 Tomorrow 21 Sat 22 Sun 23 Mon 24 Tue 25 Wed 26
Format
Group Screenings

Showtimes for Bolgan oqiga 2 in Shymkent on 20 August 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1
2D, KZ
20:30 from 3000 ₸ 22:25 from 3000 ₸ 00:20 from 3000 ₸
Galaxy Cinema Shymkent g. Shymkent, ​prospekt Tauke hana, 330
2D
22:10 from 2100 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25
2D, KK
22:00 from 3300 ₸
2D, KZ
21:00 from 3300 ₸
Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202
2D, KK
20:50 from 3300 ₸ 22:40 from 3300 ₸ 00:30 from 3300 ₸
2D, KZ
21:40 from 3300 ₸ 23:30 from 3300 ₸
Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13
2D, KK
21:10 from 3300 ₸ 23:10 from 3300 ₸
2D, KZ
22:10 from 3300 ₸
Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7
2D, KK
21:40 from 3300 ₸ 23:40 from 3300 ₸ 00:50 from 3300 ₸
2D, KZ
20:40 from 3300 ₸ 22:40 from 3300 ₸ 23:50 from 3300 ₸
Pixel Cinema g. Shymkent, mkr. Nursat , pr. N. Nazarbaeva 177b
2D
21:35 from 3000 ₸ 23:30 from 3000 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more