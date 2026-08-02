Расписание Үнсіз в Шымкенте на 2 августа 2026 Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1 2D, KZ 19:05 от 3000 ₸ 20:45 от 3000 ₸ 22:30 от 3000 ₸ Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330 2D 15:05 от 2100 ₸ 18:25 от 2300 ₸ 19:55 от 2300 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25 2D, KK 22:50 от 3200 ₸ 2D, KZ 21:50 от 3200 ₸ Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202 2D, KK 22:10 от 3200 ₸ 2D, KZ 21:10 от 3200 ₸ Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13 2D, KK 01:20 от 2800 ₸ 2D, KZ 00:20 от 2800 ₸ Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7 2D, KK 18:50 от 2800 ₸ 21:50 от 3200 ₸ 2D, KZ 17:50 от 2800 ₸ 20:50 от 3200 ₸ Pixel Cinema г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б 2D 19:55 от 4500 ₸ 23:30 от 3000 ₸