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Киноафиша Статьи Лишь настоящие киноманы наберут 6/6: угадайте советскую комедию по одному кадру

Лишь настоящие киноманы наберут 6/6: угадайте советскую комедию по одному кадру

4 августа 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)

Проходить этот тест будет весело.

Советские комедии давно стали классикой, которую пересматривают снова и снова. Многие реплики из этих фильмов давно ушли в народ, а любимых героев узнают буквально с первого взгляда. Но сможете ли вы определить культовую картину всего по одному кадру?

Кажется, что это проще простого. Стоит увидеть знакомое лицо или интерьер — и название фильма сразу всплывает в памяти. Но на практике некоторые кадры способны поставить в тупик даже тех, кто вырос на советском кино.

Ведь настоящая магия этих фильмов не только в знаменитых цитатах, но и в деталях: узнаваемых декорациях, выразительной мимике актеров и атмосфере, которую невозможно спутать ни с чем другим.

В нашей викторине вас ждут шесть кадров из легендарных советских комедий. Среди них наверняка окажутся фильмы, которые вы пересматривали десятки раз, но будут и такие моменты, над которыми придется немного подумать.

Не спешите с ответами. Иногда именно самый очевидный кадр оказывается самым коварным. Проверьте свою память и узнайте, получится ли у вас набрать максимальный результат — или любимые советские комедии все же приготовили несколько сюрпризов.

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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