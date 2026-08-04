Этот сериал с Момоа должен был стать идеальной заменой «Игры престолов», но что-то пошло не так: «Унылый косплей»

После феноменального успеха «Игры престолов» студии по всему миру бросились искать свой масштабный эпический проект, который бы захватил зрителей интригами, битвами и тёмным средневековьем. Но повторить формулу HBO оказалось не так просто. Одни спотыкаются о слабый сценарий, другие — о бюджет, а третьи, как проект «Вождь войны», так и вовсе превращаются в безжизненную пародию на жанр.

Создатели явно вдохновлялись культовым сериалом, но вместо эпической саги получился откровенный косплей, в котором не хватает ни харизмы, ни драматургии.

Сюжет

Действие разворачивается в XVIII веке. В это время Гавайский архипелаг погружён в междоусобицу: четыре королевства ожесточённо борются друг за друга. На этом фоне на родину возвращается Каиана — воин из благородного рода.

Чтобы отстоять свободу своих земель, он решается возглавить жестокую кампанию по объединению всех гавайских королевств. Этот путь займёт почти три десятилетия, но в конечном счёте приведёт к историческому перелому.

Детали

Сериал обещал зрелищный эпический проект. И с визуальной точки зрения он действительно впечатляет: Джейсон Момоа в образе полинезийского воина, ритуальные танцы, обилие природных и этнических деталей, масштабные водные сцены.

Однако при ближайшем рассмотрении картина оказалась скорее стильным глянцевым коллажем, чем полноценным историческим полотном. Создатели во многом отказались от реализма в пользу декоративной эстетики, что заметно и в батальных сценах. Даже в эпизодах, где персонажи расправляются с врагами, происходящее выглядит слишком театрально.

Джейсон Момоа, как и ожидалось, оказался центральной фигурой шоу — его харизма и мощная фактура работают на образ вождя-освободителя. Однако для зрителей, знакомых с его предыдущими работами, даже по «Игре престолов», этот образ не стал открытием: уже знакомая и довольно предсказуемая роль. В итоге «Вождь войны» собрал массу критики и завершился после первого же сезона.

«Унылый косплей, даже досматривать не хочется», — писали в Сети.

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