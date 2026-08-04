Этим сериалом Устюгов особенно гордится: купили для Netflix, перевели на 25 языков — и всё это не про «Ментовские войны»

Александр Устюгов — актёр, которого миллионы зрителей знают прежде всего по роли Шилова из «Ментовских войн». Образ сурового оперативника настолько плотно прирос к нему, что многие даже не подозревают: в фильмографии артиста есть проекты, где он раскрывается совсем с другой стороны. Один из таких — сериал, который неожиданно шагнул далеко за пределы России и собрал международную аудиторию.

Речь идёт о проекте «Лучше, чем люди», который переведён на 25 языков и пользуется любовью зрителей по всему миру. Это совсем не полицейская драма, а история совершенно иного жанра, где Устюгов примеряет на себя необычный образ.

Сюжет

Сериал переносит зрителя в 2029 год — не столь отдалённое будущее, где улицы городов уже неотличимы от привычного пейзажа, если бы не одно «но»: рядом с людьми вполне буднично существуют андроиды. Изначально их создавали как техническую силу для опасных и тяжёлых производств, но со временем машины проникли во все уголки человеческой жизни — они присматривают за детьми, сидят за рулём, охраняют покой.

И настолько безупречно копируют людей, что грань между создателем и его творением становится почти незаметной. А порой — и вовсе стирается.

Детали

В сериале Александр Устюгов перевоплотился в Виктора Павловича Торопова — в кругу коллег и партнёров его называли просто Вик. Его герой — глава совета директоров корпорации CRONOS, человек с железной хваткой и огромным влиянием на рынке андроидов. При всей внешней успешности его персонаж глубоко несчастлив в личной жизни.

Переломный момент в жизни Торопова наступает с появлением Арисы — андроида нового поколения, чьё существование запускает цепь событий, которые ставят под угрозу не только его бизнес, но и привычный мир.

Любопытная деталь: в сериале звучат композиции группы «Экибастуз», в которой Устюгов сам выступает.

«Сериал перевели на 25 языков и транслировали в 55 странах», — с гордостью рассказывал об этом опыте актер.

Этот масштабный международный успех стал возможен благодаря соглашению со стриминг-платформой: «Лучше, чем люди» вошёл в историю как первый российский сериал, выпущенный под эксклюзивным брендом «Netflix Original».

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