Самая страшная серия «Смешариков» копирует «Франкенштейна»: такое детям лучше не смотреть, а взрослым в самый раз

«Смешариков» любят за то, что за яркой картинкой и весёлыми приключениями скрываются по-настоящему взрослые размышления о жизни, судьбе, мире вокруг нас. Но между философскими и юмористическими эпизодами затесались и те, при просмотре которых могут пробежать мурашки по спине. Мы нашли один из таких эпизодов, который детям лучше не включать.

«Самое главное», 3‑й сезон, 4‑я серия

Действие начинается с хмурого дня на побережье. Пин сидит у воды, рассеянно лепит из песка фигурки, напоминающие его сына Биби, и то и дело тяжело вздыхает. Это не ускользает от внимания Копатыча и Лосяша, которые ловят рыбу неподалёку. На вопрос обеспокоенного друга механик признаётся: его снова тревожит долгое отсутствие робота — тот не подаёт вестей, не пишет и не даёт о себе знать.

Лосяш с возмущением замечает, что современная молодёжь не умеет проявлять привязанность. Пин в ответ говорит, что, видимо, так устроены все дети, на что Лосяш замечает: при создании Биби инженер попросту не заложил в него способность быть привязанным.

Услышав это, Копатыч с иронией предлагает Лосяшу самому взяться за воспитание идеального «творения». И тот, обдумав его слова, неожиданно приходит к решению — немедленно приступить к созданию собственного проекта.

Детали

Как это часто бывает, эксперимент Лосяша стремительно выходит из-под контроля, превращаясь в нечто среднее между научно-фантастическим хоррором и сюжетом «Франкенштейна». Созданное им существо, Голем, оказывается одержимо навязчивой привязанностью к своему творцу. В поисках совета учёный отправляется к Копатычу и за чашкой чая делится с ним подробностями своего опыта.

Однако в этот момент Голем выбирается наружу, проламывая стену и разрушая часть дома, и направляется прямо к Лосяшу. Учёный понимает, что творение приближается, когда чашка в его руках начинает мелко дрожать.

К счастью, внезапно на улице начинается дождь — под водой глиняная фигура начинает разрушаться, её исчезновение сопровождается леденящим душу воем. Когда друзья выходят из дома, от Голема остаётся лишь мокрый ком глины и пара веток.

У зрителей остались противоречивые впечатления от эпизода: кто-то отмечал жуткие сцены, в которых было страшно за героев, другие осуждали Лосяша. Но все сошлись во мнении, что детям серию показывать не стоит.

«Это же по факту маленький ребёнок, который нуждается в заботе... Лосяшу нельзя иметь детей», «Грустно за глиняного человечка. Его бросил и убил свой отец», «Будто из фильма ужасов, жутко смотреть», — пишут в Сети.

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