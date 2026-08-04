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Киноафиша Статьи Всего 2 балла не хватило до 1 места этому хиту «Иви»: ТОП-3 самых популярных сериала недели по версии КП

Всего 2 балла не хватило до 1 места этому хиту «Иви»: ТОП-3 самых популярных сериала недели по версии КП

4 августа 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Холод», «Рик и Морти»

Интересы аудитории определились четко.

Кинопоиск опубликовал свежий индекс популярности сериалов за последнюю неделю июля. Первые места заняли сразу два проекта онлайн-кинотеатра «Иви», а компанию им составил зарубежный хит, который уже давно не покидает рейтинги. Рассказываем, какие сериалы сейчас обсуждают больше всего.

1 место — «Рик и Морти» (270 баллов)

Лидером недели вновь стал культовый анимационный сериал «Рик и Морти», набравший 270 баллов в индексе Кинопоиска.

Несмотря на огромную конкуренцию, безумные приключения гениального ученого и его внука продолжают удерживать внимание зрителей. Новые эпизоды снова вывели мультсериал на вершину рейтинга.

2 место — «Холод» (268 баллов)

Совсем немного до первого места не хватило российскому сериалу «Холод», который стал одним из главных хитов Иви. Проект получил 268 баллов и поднялся сразу на вторую строчку рейтинга.

Сериал быстро привлек внимание зрителей напряженным сюжетом и атмосферой, а теперь уверенно закрепился среди самых обсуждаемых проектов недели.

3 место — «История его служанки» (180 баллов)

Кадр из сериала «История его служанки»

Замыкает тройку лидеров еще один проект Иви — «История его служанки», набравший 180 баллов.

Историческая мелодрама стала настоящим хитом этого лета, покорив сначала аудиторию онлайн-кинотеатра, а затем и зрителей телеканала «Россия 1».

Главным итогом недели стало уверенное выступление «Иви»: сразу два проекта сервиса вошли в тройку самых популярных сериалов по версии Кинопоиска. При этом «Холод» практически вплотную подобрался к лидеру рейтинга, уступив «Рику и Морти» всего два балла, что делает борьбу за первое место особенно интересной.

Ранее мы писали: Новинка Netflix бьет рекорды — больше 100 000 000 просмотров: этот триллер из 8 серий стал главным открытием 2026 года.

Фото: Кадр из сериала «Холод», «Рик и Морти»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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