Showtimes for Unsiz in Shymkent on 2 August 2026 Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1 2D, KZ 19:05 from 3000 ₸ 20:45 from 3000 ₸ 22:30 from 3000 ₸ Galaxy Cinema Shymkent g. Shymkent, prospekt Tauke hana, 330 2D 15:05 from 2100 ₸ 18:25 from 2300 ₸ 19:55 from 2300 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25 2D, KK 22:50 from 3200 ₸ 2D, KZ 21:50 from 3200 ₸ Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202 2D, KK 22:10 from 3200 ₸ 2D, KZ 21:10 from 3200 ₸ Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13 2D, KK 01:20 from 2800 ₸ 2D, KZ 00:20 from 2800 ₸ Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7 2D, KK 18:50 from 2800 ₸ 21:50 from 3200 ₸ 2D, KZ 17:50 from 2800 ₸ 20:50 from 3200 ₸ Pixel Cinema g. Shymkent, mkr. Nursat , pr. N. Nazarbaeva 177b 2D 19:55 from 4500 ₸ 23:30 from 3000 ₸