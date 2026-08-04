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Киноафиша Статьи Советский ответ Ван Дамму: у этого фильма до сих пор рейтинг 7,2, хоть он и снят в 1989 году

Советский ответ Ван Дамму: у этого фильма до сих пор рейтинг 7,2, хоть он и снят в 1989 году

4 августа 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Фанат», «Кровавый спорт»

Это отличный результат для советского боевика.

Пока весь мир восхищался боевиками с Жан-Клодом Ван Даммом, в СССР появился свой фильм о мастере боевых искусств. Конечно, без голливудского размаха, но с атмосферой конца 80-х, которая цепляет даже современных зрителей. Неудивительно, что сегодня «Фанат» имеет достойные 7,2 балла на Кинопоиске и продолжает находить новых поклонников.

Алексей Серебряков сыграл каратиста без подготовки

Главным героем фильма стал парень по прозвищу Малыш, который мечтает освоить карате. Сначала он занимается у опытного наставника, затем по воле обстоятельств оказывается в армии, а после возвращения домой сталкивается с криминальным миром и подпольными боями.

Любопытно, что исполнителю главной роли Алексею Серебрякову перед съемками не приходилось заниматься карате. По словам создателей, актеру помогли хорошая пластика и акробатическая подготовка, благодаря которым его герой получился достаточно убедительным.

Почему фильм до сих пор любят зрители

Даже спустя десятилетия «Фанат» остается одним из самых известных советских боевиков. Конечно, современные зрители отмечают, что постановка некоторых драк выглядит скромно по нынешним меркам, а финал кажется немного наивным. Но именно атмосфера и искренность делают картину особенной.

В отзывах зрители пишут, что фильм «смотрится на одном дыхании», называют его сильным для своего времени и отмечают, что за простой историей скрывается настоящая человеческая драма.

Не только боевик, но и история своего времени

Кадр из фильма «Фанат»

«Фанат» интересен не столько эффектными поединками, сколько тем, как показывает конец советской эпохи. Здесь есть дворовая романтика, армейская школа, первые столкновения с преступным миром и герой, который пытается сохранить собственные принципы.

Именно поэтому фильм до сих пор рекомендуют тем, кто скучает по старым отечественным боевикам. Возможно, по зрелищности он уступает культовым картинам с Ван Даммом, зато берет другим — атмосферой, характером героев и ощущением времени, которое уже стало историей.

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Фото: Кадр из фильма «Фанат», «Кровавый спорт»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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1 комментарий
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