Эти российские фильмы уже стали главными хитами 2026 года: №1 заработал в прокате 13,5 миллиона долларов

2026 год уже подарил российскому кино несколько громких премьер. Причем зрители оценили не только кассовые сборы, но и сами фильмы — сразу несколько новинок получили высокие рейтинги на Кинопоиске. Если ищете, что посмотреть из свежего отечественного кино, эти три проекта точно заслуживают внимания.

«Твое сердце будет разбито»

Одной из самых обсуждаемых новинок стала подростковая мелодрама «Твое сердце будет разбито». В центре сюжета — старшеклассница, которая после травли в новой школе соглашается на рискованную сделку с главным хулиганом. Он делает вид, что встречается с ней, а взамен требует выполнять его условия.

Со временем простая договоренность превращается в гораздо более сложную историю, где переплетаются первая любовь, зависимость, страх и попытка найти себя. Фильм уже заработал около 13,5 миллиона долларов и получил 7,5 балла на Кинопоиске.

«Ангелы Ладоги»

Самый высокооцененный фильм 2026 года в подборке — военная драма «Ангелы Ладоги». Картина рассказывает о двух бывших соперниках-парусниках, которым во время блокады Ленинграда приходится вместе выходить на лед Ладожского озера, чтобы доставлять жизненно важные грузы.

Авторы сделали ставку не только на военную историю, но и на человеческие отношения, мужество и силу характера. Зрители оценили фильм очень высоко — 8,1 балла на Кинопоиске, а сборы составили около 5,7 миллиона долларов.

Почему эти фильмы уже называют главными премьерами года

Несмотря на совершенно разные жанры, обе картины объединяет одно — они смогли найти своего зрителя. «Твое сердце будет разбито» привлекает эмоциональной историей взросления, а «Ангелы Ладоги» — сильной военной драмой, основанной на малоизвестных страницах истории.

Если тенденция сохранится, именно эти фильмы могут войти в число самых заметных российских премьер 2026 года и надолго остаться в списках рекомендаций для просмотра.

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