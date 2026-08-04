«Великолепный век» давно подвинул другой турецкий сериал: собрал 5,5 миллиарда просмотров и установил рекорд

«Великолепный век» остается одним из самых известных турецких сериалов в мире, но по популярности в интернете у него появился серьезный конкурент. Историческая драма «Основание: Осман» превратилась в настоящий мировой феномен, собрав миллиарды просмотров на YouTube и став самым успешным турецким проектом на платформе.

Сериал, который смотрят по всему миру

«Основание: Осман» рассказывает историю Османа — сына Эртугрула, которому предстоит объединить разрозненные земли и заложить основы будущей Османской империи.

Зрителей ждут масштабные сражения, политические интриги, борьба за власть, предательства и романтические линии. Именно сочетание исторического эпоса и семейной драмы помогло проекту найти поклонников далеко за пределами Турции.

Рекорд, который пока никто не повторил

По данным создателей, первые серии сериала посмотрели более 15 миллионов зрителей, а официальный YouTube-канал проекта суммарно набрал свыше 5,5 миллиарда просмотров. Такой результат стал рекордным для турецких сериалов.

Особенно большой успех «Основание: Осман» получил не только на родине, но и в Индии, Пакистане, странах Ближнего Востока и на Балканах, где историческая сага быстро стала одним из самых обсуждаемых проектов.

Чем сериал цепляет зрителей

За шесть сезонов «Основание: Осман» сумел сохранить интерес аудитории. Поклонники отмечают масштабные батальные сцены, зрелищную постановку, красивые костюмы и постоянное развитие сюжета, благодаря которому история не теряет динамики.

Если вам понравились дворцовые интриги «Великолепного века», но хочется более масштабной исторической саги с большим количеством сражений и политических противостояний, «Основание: Осман» вполне может стать следующим сериалом для просмотра. Неудивительно, что сегодня именно его называют одним из самых успешных турецких проектов последних лет.

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