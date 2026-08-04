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Киноафиша Статьи Зря Настеньку считают лучшей героиней в «Морозко»: вот кто на самом деле во всем ее круче 

Зря Настеньку считают лучшей героиней в «Морозко»: вот кто на самом деле во всем ее круче 

4 августа 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Морозко»

Одного из персонажей зря недооценивали.

Сказку «Морозко» знают все — от мала до велика. Существует множество её вариаций, включая пересказ Алексея Толстого, где детали могут немного меняться, но суть остаётся неизменной: кроткая Настенька терпит холод, вежливо отвечает Морозко и получает вознаграждение, а грубая Марфуша за дерзость расплачивается здоровьем. Однако стоит пересмотреть эту историю во взрослом возрасте — и все воспринимается по-другому.

Сегодня многие зрители, включая и меня, задаются неудобным вопросом: а так ли безупречна главная героиня? Настенька безропотно соглашается идти в лес с чужим человеком, врёт, притворяясь, что ей тепло, и старается угодить каждому встречному.

По сути, она полностью зависит от чужой воли. Возможно, пришло время признать: настоящей героиней этой истории всегда была не тихая Настенька, а самостоятельная и практичная Марфушенька.

Честность

В плане искренности Марфуша однозначно выигрывает. Да, манера общения у неё грубовата, но она говорит ровно то, что чувствует. Взять хотя бы знаменитую лесную сцену: Настенька на вопрос деда трижды отвечает сквозь зубы «тепло», хотя на самом деле коченеет от холода. Она лжёт просто для того, чтобы произвести приятное впечатление на незнакомца.

Марфуша в аналогичной ситуации ведёт себя прямо и честно: ей холодно, и она это озвучивает. Это умение называть вещи своими именами.

Чувство собственного достоинства

Сёстры росли под одной крышей, но в совершенно разных условиях. Марфуша была буквально задушена материнской любовью и вседозволенностью, а Настенька с детства не знала тепла и ласки — она привыкла заслуживать расположение других, даже ценой собственных интересов.

У Марфуши, конечно, тоже были проблемы с воспитанием, но она никогда не была «спасателем» или «жертвой».

Кадр из фильма «Морозко»

Характер

Марфушу можно любить или не любить, но она — личность с большой буквы. Её образ запоминается раз и навсегда именно благодаря своей яркости и непокорности.

Настенька же на этом фоне кажется бледной тенью. Даже Иван-царевич обратил на неё внимание только после того, как она в сердцах надела ему на голову ведро — единственного поступка, в котором проступила хоть какая-то дерзость.

«Да сколько можно быть Настенькой, нам всем нужно огня Марфуши», — пишут сейчас на форумах девушки, и я с ними согласна.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из фильма «Морозко» (1964)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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