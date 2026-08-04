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Что уже известно о 4 сезоне «Фишера»: Янковского не будет, но одна отсылка к первой части все же мелькнет

4 августа 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Фишер»

И особенно радует возвращение старой команды.

Третий сезон «Фишера» только закончился, а создатели уже готовят продолжение. Онлайн-кинотеатр Wink официально начал съемки новой главы, которая получила подзаголовок «Черный проспект». При этом зрителей снова ждут серьезные перемены — история станет полностью самостоятельной.

Новый сезон — новая история

За последние годы «Фишер» окончательно превратился в сериал-антологию. Если первые сезоны были тесно связаны между собой, то теперь каждый рассказывает отдельную криминальную историю с новыми героями.

«Черный проспект» не станет продолжением «Инквизитора». События перенесут зрителей в 1990-е годы, а главным героем станет московский следователь Михаил Платонов. После конфликта с сыном влиятельного дипломата его переводят в Тверь, где он начинает расследование серии жестоких преступлений вместе с опытным следователем Алексеем Титовым.

Евгений Цыганов возглавил актерский состав

Одной из главных новостей стало участие Евгения Цыганова. Именно он сыграет следователя Алексея Титова, который станет наставником молодого напарника.

Роль Михаила Платонова досталась молодому актеру Оливеру Рэймонду Маре. Для него участие в одном из самых популярных российских детективных проектов станет первой большой работой на экране.

Без Янковского, но с неожиданным возвращением

Кадр из сериала «Фишер»

Многие поклонники рассчитывали, что в новом сезоне снова появится герой Ивана Янковского. Однако авторы решили сохранить формат антологии и отказаться от возвращения Бокова.

При этом без связи с первым сезоном сериал все же не останется. По имеющейся информации, в «Черном проспекте» вновь появится журналист Геннадий Мальцев, которого сыграл Сергей Гилев. Именно он должен стать своеобразным мостиком между разными историями франшизы.

Почему ожидания от сезона такие высокие

Еще одна причина, по которой новый «Фишер» уже вызывает большой интерес, — возвращение режиссеров первого сезона Сергея Тарамаева и Любови Львовой. Именно они стояли у истоков проекта и сняли сезон, который многие зрители до сих пор считают лучшим.

Пока дата премьеры «Черного проспекта» не объявлена, но уже известно, что создатели вновь делают ставку на атмосферный детектив, мрачную историю и совершенно новых героев. Именно такой подход уже помог «Фишеру» стать одной из самых успешных российских криминальных франшиз последних лет.

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Фото: Кадр из сериала «Фишер»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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