Зрители случайно вычислили, сколько памяти было у Т-800: сейчас даже обычное фото весит больше — разбираемся

Кажется, что Т-800 — идеальная машина с невероятными вычислительными возможностями. Но внимательные поклонники фильма «Терминатор» обнаружили любопытную деталь: интерфейс киборга содержит вполне реальный компьютерный код из 1980-х. Из-за этого уже много лет не утихают споры — неужели память легендарного Терминатора составляла всего 64 килобайта?

В интерфейсе Т-800 нашли код от Apple II

Если внимательно рассмотреть сцены, где зритель видит мир глазами Терминатора, можно заметить строки настоящего программного кода.

Оказалось, художники использовали фрагменты программ для домашнего компьютера Apple II, опубликованные в американском журнале Nibble. На экране мелькают команды для процессора MOS 6502 и части программы, работавшей с оперативной памятью.

Разумеется, это был лишь эффект для фильма, а не настоящая операционная система Скайнета.

Откуда появилась цифра 64 килобайта

Именно процессор MOS 6502 породил популярную теорию. Он мог напрямую обращаться к 64 килобайтам памяти, поэтому некоторые зрители решили, что именно таким объемом располагал и Т-800.

Звучит забавно, ведь сегодня одна фотография со смартфона зачастую занимает гораздо больше места.

Однако этот вывод слишком упрощен. Использованный в кадре код никак не описывает реальные возможности киборга — он лишь служил красивым визуальным оформлением.

Настоящие возможности явно были намного больше

Даже если интерфейс Терминатора выглядел довольно простым, сам Т-800 должен был одновременно распознавать лица, анализировать окружающую обстановку, строить маршрут, понимать речь и управлять собственным телом.

Подобные задачи невозможно объяснить только объемом памяти, который использовался в старых домашних компьютерах. Скорее всего, экран был лишь условным отображением процессов, происходящих внутри машины.

Точного ответа фильм так и не дал

За годы существования франшизы появилось множество попыток подсчитать объем памяти Терминатора. В интернете можно встретить оценки от нескольких мегабайт до гораздо больших значений, но все они основаны лишь на предположениях.

Поэтому единственный вывод, который действительно можно сделать после изучения кадров фильма, довольно прост: создатели использовали код от компьютера Apple II, чтобы создать убедительный футуристический интерфейс.

А сколько памяти на самом деле было у Т-800, «Терминатор» так и не раскрыл, передает дзен-канал «GadgetPage». Именно поэтому эта загадка продолжает обсуждаться поклонниками фантастики спустя более сорока лет после выхода фильма.

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