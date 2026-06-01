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История игрушек 5
Расписание сеансов История игрушек 5, 2026 в Шымкенте
Расписание сеансов История игрушек 5, 2026 в Шымкенте
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «История игрушек 5»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park
г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KZ
10:50
от 2400 ₸
12:50
от 2400 ₸
14:50
от 2800 ₸
2D, RU
11:50
от 2400 ₸
13:50
от 2400 ₸
15:50
от 2800 ₸
16:50
от 2800 ₸
18:40
от 3200 ₸
19:40
от 3200 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D
19:00
от 3200 ₸
2D, RU
10:10
от 2400 ₸
11:00
от 2400 ₸
12:00
от 2400 ₸
13:00
от 2400 ₸
14:00
от 2800 ₸
15:00
от 2800 ₸
16:00
от 2800 ₸
17:00
от 2800 ₸
18:00
от 3200 ₸
19:10
от 3200 ₸
20:10
от 3200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
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