Бросили Джонни Деппа неслучайно: почему Кира Найтли и Орландо Блум ушли из «Пиратов Карибского моря»

Герои актеров были только в трилогии.

Франшиза «Пираты Карибского моря» без Джонни Деппа невозможна. Однако и отсутствие Элизабет Суонн и Уилла Тернера фанаты ощутили болезненно.

После культовой трилогии (2003-2007) их персонажи пропали из 4-го и 5-го фильмов. И причины этому — довольно банальные.

Почему Кира Найтли и Орландо Блум пропали из франшизы

Отношения Элизабет Суонн и Уилла Тернера прошли через предательства и примирения, но трилогия завершилась идеальным диснеевским финалом: герои оставили море ради семейной жизни. Этот финал казался логичной точкой — и именно он стал причиной отсутствия персонажей в последующих фильмах. Ведь случился так намываемый сюжетный тупик.

Кроме того, оба актера сознательно решили двигаться дальше. Кира Найтли еще в 2011 году заявила, что ей трех фильмов достаточно, подчеркнув усталость от роли. Хотя актриса ссылалась на занятость в других проектах, в пятом фильме саги она все же появилась в камео.

Орландо Блум в 2010-м объяснил уход желанием пробовать новое. Актер посчитал, что исчерпал своего персонажа.