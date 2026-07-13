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Киноафиша Статьи Бросили Джонни Деппа неслучайно: почему Кира Найтли и Орландо Блум ушли из «Пиратов Карибского моря»

Бросили Джонни Деппа неслучайно: почему Кира Найтли и Орландо Блум ушли из «Пиратов Карибского моря»

13 июля 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»

Герои актеров были только в трилогии.

Франшиза «Пираты Карибского моря» без Джонни Деппа невозможна. Однако и отсутствие Элизабет Суонн и Уилла Тернера фанаты ощутили болезненно.

После культовой трилогии (2003-2007) их персонажи пропали из 4-го и 5-го фильмов. И причины этому — довольно банальные.

Почему Кира Найтли и Орландо Блум пропали из франшизы

Отношения Элизабет Суонн и Уилла Тернера прошли через предательства и примирения, но трилогия завершилась идеальным диснеевским финалом: герои оставили море ради семейной жизни. Этот финал казался логичной точкой — и именно он стал причиной отсутствия персонажей в последующих фильмах. Ведь случился так намываемый сюжетный тупик.

Кроме того, оба актера сознательно решили двигаться дальше. Кира Найтли еще в 2011 году заявила, что ей трех фильмов достаточно, подчеркнув усталость от роли. Хотя актриса ссылалась на занятость в других проектах, в пятом фильме саги она все же появилась в камео.

Орландо Блум в 2010-м объяснил уход желанием пробовать новое. Актер посчитал, что исчерпал своего персонажа.

Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»
Фото: Кадры из фильмов «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006), «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (2003)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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