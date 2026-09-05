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Бегущая
Расписание Бегущая (2026) в Астане на сегодня
Расписание Бегущая (2026) в Астане на сегодня
Бегущая
боевик, триллер
2026 / США
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Расписание Бегущая в Астане на 5 сентября 2026
Расписание Бегущая в Астане на 6 сентября 2026
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
19:20
от 4000 ₸
21:05
от 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
10:45
от 2000 ₸
12:35
от 2400 ₸
16:50
от 12000 ₸
18:25
от 3800 ₸
21:30
от 3800 ₸
Keruen Cinema
г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
11:15
от 30000 ₸
14:15
от 30000 ₸
Kinopark 6 Keruencity
г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, RU
10:20
от 2700 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
11:30
от 2700 ₸
Расписание Бегущая в Астане на 7 сентября 2026
Keruen Cinema
г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
11:15
от 30000 ₸
14:15
от 30000 ₸
Расписание Бегущая в Астане на 8 сентября 2026
Keruen Cinema
г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
11:15
от 30000 ₸
14:15
от 30000 ₸
Расписание Бегущая в Астане на 9 сентября 2026
Keruen Cinema
г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
11:15
от 30000 ₸
14:15
от 30000 ₸
Расписание Бегущая в Астане на 10 сентября 2026
Keruen Cinema
г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
00:00
от 30000 ₸
Расписание Бегущая в Астане на 11 сентября 2026
Keruen Cinema
г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
00:00
от 30000 ₸
Расписание Бегущая в Астане на 12 сентября 2026
Keruen Cinema
г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
00:00
от 30000 ₸
Расписание Бегущая в Астане на 13 сентября 2026
Keruen Cinema
г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
00:00
от 30000 ₸
Расписание Бегущая в Астане на 14 сентября 2026
Keruen Cinema
г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
00:00
от 30000 ₸
Расписание Бегущая в Астане на 15 сентября 2026
Keruen Cinema
г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
00:00
от 30000 ₸
Расписание Бегущая в Астане на 16 сентября 2026
Keruen Cinema
г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
00:00
от 30000 ₸
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