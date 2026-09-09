Джордж Мартин назвал 3 фэнтези-фильма, которые считает шедеврами: и ни один из них не снят в XXI веке

Обычно, когда Джордж Р. Р. Мартин рассказывает о любимом фэнтези, в списке оказываются не только очевидные хиты. Есть фильмы, которые сегодня знают далеко не все, но именно их автор «Игры престолов» считает настоящими жанровыми находками.

«Темный город» — фантастика, опередившая свое время

Вышедший в 1998 году фильм Алекса Пройаса начинается с загадочной амнезии: Джон Мёрдок приходит в себя и обнаруживает, что за ним охотятся странные существа, способные буквально изменять реальность.

Сегодня «Темный город» называют культовой классикой, хотя в прокате он когда-то провалился. Его мрачная визуальная стилистика и сюрреалистическая атмосфера выглядят так, будто фильм сняли где-то между нуаром и фантастическим кошмаром. Неудивительно, что картину называют предшественником «Матрицы».

«Леди-ястреб» — любовь, которую невозможно победить

Средневековое фэнтези Ричарда Доннера рассказывает о двух влюбленных, на которых наложено страшное проклятие. Ночью мужчина превращается в волка, а женщина — в ястреба, поэтому встретиться друг с другом в человеческом облике им практически невозможно.

Мартин называет «Леди-ястреб» «одним из величайших фэнтезийных фильмов, когда-либо снятых». И здесь действительно есть все, что хочется от хорошей сказки: магия, приключения, трагическая любовь и герои, которым очень хочется сопереживать.

«Победитель дракона» — тот самый фильм с любимым драконом Мартина

Вот эту рекомендацию я бы особенно не пропускала поклонникам «Игры престолов». В «Победителе дракона» 1981 года юный ученик колдуна отправляется на поиски огромного дракона Вермитракса.

Именно его Джордж Мартин назвал «лучшим драконом, когда-либо появлявшимся в кино». Для автора, который подарил миру столько знаменитых драконов, это очень серьезная похвала.

Картина стала одной из ранних крупных работ Industrial Light & Magic с технологией go motion и даже получила номинацию на «Оскар» за визуальные эффекты.

Получилась отличная тройка для вечера: загадочный фантастический нуар, красивая мрачная история любви и классическое фэнтези с драконом, которого отдельно отметил сам Мартин. Кажется, ему все-таки есть чему нас научить в выборе старого кино.

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