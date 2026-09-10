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Киноафиша Статьи Почтальон Печкин против Доктора Дума: Сарик Андреасян рассказал, перенесут ли фильм Marvel ради его «Зимы в Простоквашино»

Почтальон Печкин против Доктора Дума: Сарик Андреасян рассказал, перенесут ли фильм Marvel ради его «Зимы в Простоквашино»

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Зима в Простоквашино» (2026)

Режиссер уверен в успехе своего хита.

Декабрьские кинопремьеры уже вовсю обсуждают поклонники кино, и вместе с анонсами появляется неприятный для некоторых зрителей вопрос: не окажется ли в праздничной афише меньше крупных зарубежных фильмов. Ведь их «серым прокатом» могут пожертвовать ради российских релизов.

Сейчас соседство потенциальных хитов вызывает много разговоров. К примеру, в те же сроки, что и новые части «Дюны» и «Мстителей» должна выйти «Зима в Простоквашино» Сарика Андреасяна. И, как выяснилось, режиссера это ни капельки не смущает.

Перенос премьер

Ситуация с показом крупных голливудских релизов в России пока остаётся неопределённой. По словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова для НСН, зимой зрители могут не увидеть ни «Мстителей: Доктора Дума», ни «Дюну: Часть третью» даже в рамках так называемого «серого проката». Переговоры с зарубежными правообладателями ещё продолжаются, поэтому говорить о точных сроках пока рано.

Ранее появлялась информация, что российский релиз обеих картин могут отложить примерно на несколько недель. Среди возможных причин называли новогодние праздники и плотный график отечественных премьер, включая «Зиму в Простоквашино» Сарика Андреасяна.

Однако текущие прогнозы выглядят куда менее оптимистично. Если договорённости с голливудскими студиями всё же будут достигнуты, прокат голливудских хитов сможет начаться только с 1 апреля следующего года.

Сарик Андреасян о переносе

А вот режиссёр Сарик Андреасян удивился тому, что третья часть «Дюны» и продолжение «Мстителей» якобы появятся в российском прокате позже из-за выхода его картины «Зима в Простоквашино». Он заявил, что его команда не пытается освободить прокатное окно для своего релиза. Режиссёр назвал разговоры о таком влиянии выдумкой и отметил, что не опасается конкуренции с голливудскими релизами.

«Абсолютное вранье. Ради фильма Сарика Андреасяна никто не будет суетиться и двигать. Поверьте мне... Это частное кино», – объяснил постановщик в соцсетях.

По словам Андреасяна, у его фильма есть собственная аудитория, поэтому он рассчитывает на зрителей независимо от того, выйдут ли одновременно с его лентой «Мстители» или любой другой хит.

«Я был успешен всегда, когда был Голливуд и когда был коронавирус, когда Голливуда нет. И я буду успешен даже вместе с "Мстителями". Я ничего не боюсь, потому что мой фильм обладает своей аудиторией», — заявил режиссер.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадр из фильма «Зима в Простоквашино» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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