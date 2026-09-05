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Kinoafisha Films The Runner Showtimes for The Runner (2026) in Astana today

Showtimes for The Runner (2026) in Astana today

The Runner
The Runner Action, Thriller 2026 / USA
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Showtimes for The Runner in Astana on 5 September 2026
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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