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The Runner
Showtimes for The Runner (2026) in Astana today
Showtimes for The Runner (2026) in Astana today
The Runner
Action, Thriller
2026 / USA
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Showtimes for The Runner in Astana on 5 September 2026
Showtimes for The Runner in Astana on 6 September 2026
Chaplin Khan Shatyr
g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, RU
19:20
from 4000 ₸
21:05
from 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, RU
10:45
from 2000 ₸
12:35
from 2400 ₸
16:50
from 12000 ₸
18:25
from 3800 ₸
21:30
from 3800 ₸
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, RU
14:40
from 2800 ₸
16:35
from 2800 ₸
20:00
from 3200 ₸
Keruen Cinema
g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh
2D
11:15
from 30000 ₸
14:15
from 30000 ₸
Kinopark 6 Keruencity
g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, RU
10:20
from 2700 ₸
Showtimes for The Runner in Astana on 7 September 2026
Keruen Cinema
g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh
2D
11:15
from 30000 ₸
14:15
from 30000 ₸
Showtimes for The Runner in Astana on 8 September 2026
Keruen Cinema
g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh
2D
11:15
from 30000 ₸
14:15
from 30000 ₸
Showtimes for The Runner in Astana on 9 September 2026
Keruen Cinema
g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh
2D
11:15
from 30000 ₸
14:15
from 30000 ₸
Showtimes for The Runner in Astana on 10 September 2026
Keruen Cinema
g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh
2D
00:00
from 30000 ₸
Showtimes for The Runner in Astana on 11 September 2026
Keruen Cinema
g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh
2D
00:00
from 30000 ₸
Showtimes for The Runner in Astana on 12 September 2026
Keruen Cinema
g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh
2D
00:00
from 30000 ₸
Showtimes for The Runner in Astana on 13 September 2026
Keruen Cinema
g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh
2D
00:00
from 30000 ₸
Showtimes for The Runner in Astana on 14 September 2026
Keruen Cinema
g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh
2D
00:00
from 30000 ₸
Showtimes for The Runner in Astana on 15 September 2026
Keruen Cinema
g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh
2D
00:00
from 30000 ₸
Showtimes for The Runner in Astana on 16 September 2026
Keruen Cinema
g. Nur-Sultan, ul. Dostyk, 16, Talan Gallery, 2 etazh
2D
00:00
from 30000 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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