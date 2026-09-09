Сериалы в духе «Настоящего детектива» — топ-3 самых недооценённых: №1 зря прошёл мимо меня

Эти проекты не собрали такой же мощной фан-базы — и напрасно.

После успеха «Настоящего детектива» мрачные криминальные истории с тягучей атмосферой, сложными расследованиями и неоднозначными героями стали особенно популярны. Но далеко не каждый сериал в этом жанре получает столько внимания, сколько заслуживает.

За пределами громких хитов есть немало проектов, которые легко пропустить, хотя по напряжению, атмосфере и качеству расследований они вполне могут конкурировать с известными лентами. В этой подборке — сериалы в духе «Настоящего детектива», которые остались в тени, но определенно стоят того, чтобы их посмотреть.

«Острые предметы»

Если вам нравится, когда расследование становится не просто поиском убийцы, а способом вскрыть травмы самих героев, «Острые предметы» практически обязательны к просмотру.

Журналистка возвращается в родной город, чтобы разобраться в исчезновении девочек. Но постепенно становится ясно, что расследование связано и с ее собственной семьей, детством и тяжелыми воспоминаниями.

По настроению сериал очень близок к лучшим эпизодам «Настоящего детектива»: маленький город, неприятные тайны, ощущение постоянной тревоги и герои, которым трудно доверять даже самим себе.

Сериал с Эми Адамс получил 92% у критиков и 83% у зрителей на Rotten Tomatoes. Но громкого зрительского ажиотажа уровня «Настоящего детектива» вокруг него не возникло. Отчасти причиной мог стать тяжелый ритм — это история, которую нужно смотреть внимательно, а не фоном.

«Чужак»

«Чужак» начинается как обычное расследование жестокого убийства ребенка, однако довольно быстро превращается в совсем другую историю. Детектив пытается понять, кто совершил преступление, но доказательства начинают противоречить друг другу, а в дело постепенно проникает нечто сверхъестественное.

Сериал основан на романе Стивена Кинга, но главное здесь не мистика сама по себе. В центре остаются расследование и сомнения героев.

Поэтому «Чужак» особенно хорошо подойдет тем, кому в «Настоящем детективе» нравилось сочетание криминала, психологической драмы и тревожной атмосферы. При этом сериал почему-то не стал большим хитом, хотя критики приняли его очень хорошо: у проекта 91% на Rotten Tomatoes.

«Черная птица»

«Черная птица» отличается от «Настоящего детектива» форматом, но по напряжению и психологической составляющей ее вполне можно поставить рядом. В центре истории — заключенный, которому предлагают необычную сделку. Он должен попасть в тюрьму для особо опасных преступников, войти в доверие к подозреваемому серийному убийце и попытаться добиться от него признания.

Здесь почти нет классического детективного экшена. Напряжение создают разговоры, манипуляции и постоянная неопределенность: можно ли вообще верить человеку, который рассказывает о преступлениях?

Критики оценили сериал достойно — 98% на Rotten Tomatoes. Однако для широкой аудитории он оказался не таким уж известным. Хотя диалоги там по напряжению не уступают «Настоящему детективу».

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.