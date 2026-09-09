Финал «Укрытия» покажут в следующем году, а потом примутся за начало? Apple готовит секретный проект во вселенной хита

Третий сезон «Укрытия» только что подошел к концу, а Apple уже не дает поклонникам надолго забыть о сериале. Практически сразу после финала стриминг показал первый тизер четвертого сезона, который станет заключительным в основной истории.

Но, похоже, на этом Apple останавливаться не собирается. Стало известно и о возможной работе над новым проектом во вселенной «Укрытия» — на этот раз речь идет о спин-оффе, который хотят связать с еще не опубликованной книгой Хью Хауи.

По информации инсайдеров, Apple может расширить вселенную «Укрытия» отдельным сериалом. Предварительная работа над проектом, предположительно, начнется уже в этом году. Основой для нового шоу должен стать пока не опубликованный роман Хью Хауи, автора цикла, легшего в основу «Укрытия». Сюжет планируют связать с Укрытием 40.

Пока Apple не объявляла о таком проекте официально. Сам Хауи также отрицает, что спин-офф находится в разработке. Однако фанаты нашли деталь, которая может косвенно подтверждать эти слухи: декорации «Укрытия» до сих пор остаются на месте.

Съемки четвертого и последнего сезона завершились еще в марте. Обычно после окончания работы над сериалом декорации разбирают или продают, чтобы освободить площадку для следующих проектов. В случае с «Укрытием» этого не произошло.

По версии инсайдеров, конструкции могли сохранить именно на случай нового сериала.

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