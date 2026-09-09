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Киноафиша Статьи «Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу»: в этом тесте 6/6 наберут только истинные знатоки

«Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу»: в этом тесте 6/6 наберут только истинные знатоки

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Придется проверить свою память.

«Семнадцать мгновений весны» давно вышли за рамки обычного шпионского сериала. Реплики Штирлица, Мюллера и Бормана стали частью нашей повседневной речи — иногда мы даже произносим их, забывая об их происхождении.

Казалось бы, что тут сложного?

Герои почти всегда говорят спокойно, без лишних эмоций, но именно поэтому их фразы так хорошо запоминаются. В сериале нет необходимости повышать голос, чтобы одна короткая реплика создала напряжение или стала крылатой.

Мы привыкли слышать знакомые фразы настолько часто, что кажется, будто знаем их дословно. Но стоит убрать контекст и предложить вспомнить продолжение или точно назвать реплику — уверенность быстро исчезает.

Проверим память?

В этом тесте собраны знаменитые цитаты из культовой советской ленты. Здесь придется вспоминать не только Штирлица, но и Мюллера, Бормана и других героев.

Так что приготовьтесь: «Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу» — и это вполне может случиться именно с вами.

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.

Фото: Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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