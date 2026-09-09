Этот мини-сериал с Сергеем Жарковым легко было пропустить: шпионский триллер о Маньчжурии и страшной мести

Если еще не видели, стоит включить.

Есть сериалы, о которых почему-то мало говорят, хотя в них есть все для хорошего вечера: сильный актер, исторические события, разведка и личная драма. «На сопках Маньчжурии» как раз из таких проектов.

Сергей Жарков снова в центре истории

Главную роль в сериале исполнил Сергей Жарков. Его герой Иван Журавлёв — советский разведчик, которому приходится вернуться в Харбин в 1945 году, накануне Маньчжурской операции.

Журавлёву поручают почти невыполнимую задачу: вместе с разведчиками Сан-Ли и Валерием Кузьминым найти секретный японский химический завод и установить его точные координаты. От результата операции зависят тысячи жизней.

Но для Журавлёва это еще и личная война

Когда-то Иван уже работал в Харбине под прикрытием железнодорожника. Но его раскрыли, а затем убили его семью. После трагедии разведчик потерял себя и оказался отстранен от службы.

Теперь обстоятельства снова заставляют его отправиться в город, который связан для него с самым страшным периодом жизни. Причем там до сих пор находится человек, которого Журавлёв считает виновным в гибели близких.

Главная интрига — сможет ли он выбрать долг

Получается история сразу о двух противостояниях. С одной стороны — секретная операция, в которой нельзя ошибаться. С другой — желание отомстить, способное полностью лишить героя холодной головы.

Именно это делает «На сопках Маньчжурии» интереснее обычного военного детектива. Здесь разведчику приходится бороться не только с врагом, но и с самим собой.

А режиссером проекта стал Денис Нейманд, знакомый зрителям по первым сезонам «Первого отдела». В сериале также сыграли Александр Балуев, Марина Петренко, Евгений Миллер и Руслан Ягудин.

Кажется, такой сериал действительно легко было пропустить. Но если любите исторические шпионские истории, где за большим заданием скрывается очень личная драма, «На сопках Маньчжурии» точно стоит добавить в список.

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