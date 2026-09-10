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Киноафиша Статьи Реальные женщины-морпехи оскорбились, включив «Спецназ: Львица» от Тейлора Шеридан: «Никак не связано с нашей работой»

Реальные женщины-морпехи оскорбились, включив «Спецназ: Львица» от Тейлора Шеридан: «Никак не связано с нашей работой»

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Спецназ: Львица»

Шоураннера раскритиковали за показанное на экране.

«Спецназ: Львица» давно вышел за пределы обычного шпионского боевика. Сериал Тейлора Шеридана вдохновлен реальной американской программой, в которой женщины-военнослужащие работали во время операций в Ираке и Афганистане. Однако те, кто действительно служил в этом подразделении, возмутились показанной историей.

Успех сериала

«Спецназ: Львица» за несколько лет успел стать заметным проектом. У сериала уже три сезона, в главных ролях — Зои Салдана и Николь Кидман. Оценки тоже вполне уверенные: 7,8 баллов на IMDb и 76% на Rotten Tomatoes. Создатель шоу — Тейлор Шеридан, автор «Йеллоустоуна» и других крупных сериалов для взрослой аудитории.

При этом в основе «Львицы» лежит реальная история. Программа объединяла женщин-военнослужащих Корпуса морской пехоты США, которых отправляли в Ирак и Афганистан. Их задачей был досмотр местных женщин — по культурным причинам этим не могли заниматься мужчины-военные.

Реальная работа таких подразделений сама по себе достаточно необычна, однако сериал пошел по другому пути. Вместо подробного рассказа о службе создатели сделали динамичный шпионский боевик с международными операциями, перестрелками и масштабным экшеном.

Кадр из сериала «Спецназ: Львица»

Мнение морпехов

Именно такое переосмысление истории и вызвало недовольство у тех, кто действительно участвовал в программе. Бывшие участницы программы рассказали в интервью, что не узнают в сериале «собственный опыт».

«Меня раздражает, что показанное в сериале практически никак не связано с нашей настоящей работой. Они просто взяли название "Команда Львиц" и превратили его в шпионскую историю», — сказала одна из женщин.

Она отдельно подчеркнула, что ей нравится творчество Шеридана, но эту историю он просто испортил. С ней согласилась и бывшая сослуживица, отметив, что сложный военный опыт превратили в развлекательную историю, сильно упростив его ради зрелищности.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Спецназ: Львица»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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