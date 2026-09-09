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Киноафиша Статьи Этой истории 167 лет, а она моментально стала сенсацией на стримингах: в сериале есть звезда «Игры престолов»

Этой истории 167 лет, а она моментально стала сенсацией на стримингах: в сериале есть звезда «Игры престолов»

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Повесть о двух городах»

И это уже отличный повод включить его.

Кит Харингтон снова оказался в центре внимания, но на этот раз совсем не в образе Джона Сноу. Актер сыграл в новой экранизации романа Чарльза Диккенса, и всего за день после премьеры сериал уже успел громко заявить о себе.

Диккенс, четыре серии и Кит Харингтон

«Повесть о двух городах» вышла на MGM+ 6 сентября. Это мини-сериал всего из четырех эпизодов, созданный по знаменитому роману Чарльза Диккенса 1859 года.

Харингтону досталась роль Сидни Картона — одного из ключевых персонажей истории. Для актера это очередная возможность показать себя в совершенно другом амплуа после огромного успеха «Игры престолов».

Сериал уже ворвался в рейтинги

И вот здесь самое интересное. Практически сразу после премьеры новая «Повесть о двух городах» поднялась на шестое место среди самых популярных сериалов MGM+ в мире по данным FlixPatrol.

Причем сериал выпускают не целиком: новые эпизоды выходят раз в неделю. Поэтому у проекта есть все шансы постепенно подниматься выше по мере развития истории.

Особенно любопытно, что экранизация с Харингтоном уже обошла в глобальном чарте такие известные проекты, как «Чужестранка» и «Извне». Сериал набирает популярность в США, Германии, Италии и Испании.

Почему вокруг него такой интерес

Похоже, сработало сразу несколько факторов. Тут и знаменитая классика, и большая историческая драма, и актер, которого миллионы зрителей знают по «Игре престолов».

А главное — у «Повести о двух городах» есть та самая история, которую хочется досмотреть до конца: Париж и Лондон, революционные события, любовь, жертва и герои, которым приходится делать очень непростой выбор.

Так что у Кита Харингтона, похоже, появился новый потенциальный хит. И особенно интересно, сможет ли эта 167-летняя история действительно добраться до вершины стриминговых рейтингов.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.

Фото: Кадр из сериала «Повесть о двух городах»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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