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Второй сезон нового «Декстера» снова «воскресит мертвеца»: этого героя зрители точно не ожидали увидеть

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Декстер: Воскрешение»

С его появлением в сюжете связаны любопытные слухи.

После возвращения Декстера создатели сериала решили снова сыграть с главным правилом франшизы: в этом мире смерть далеко не всегда означает окончательное прощание с персонажем. Второй сезон «Декстера: Воскрешение» получил первый тизер, а вместе с ним стало известно о неожиданном возвращении героя, которого зрители уже считали погибшим.

Возращение персонажа

Во втором сезоне «Декстера: Воскрешение» может появиться персонаж, с которым, казалось, уже пришлось попрощаться. Как сообщает Deadline, Дэвид Зайас снова сыграет Анхеля Батисту — одного из старых знакомых Декстера.

В первом сезоне Батиста погиб от руки Леона. Он пытался вывести Моргана на чистую воду и добиться для него наказания, но сам стал жертвой расследования. Для франшизы это особенно важная потеря: Батиста был частью истории «Декстера» практически с самого начала.

Тем не менее Зайаса заметили на съемках продолжения вместе с Майклом С. Холлом на Таймс-сквер. Актер выглядел совсем не так, как его привыкли видеть в образе Батисты: на нем были яркая гавайская рубашка, ковбойская шляпа и кобура.

Все это может означать, что герой вернется не буквально. В предыдущих сезонах умершие персонажи уже появлялись рядом с Декстером как своеобразные визуальные воплощения его воспоминаний, вины и внутренних переживаний.

Для Батисты такой вариант особенно подходит. Он погиб именно из-за попытки остановить Декстера, поэтому его образ может стать для героя напоминанием о последствиях собственных поступков.

Кадр из сериала «Декстер: Воскрешение»

Что показали в тизере

В первом тизере второго сезона Батисту не показали. 40-секундный ролик сосредоточен на самом Декстере: герой проходит обследование у офтальмолога, а затем занимается куда более привычным для себя делом — готовит оружие.

По официальному описанию, на этот раз Моргану придется противостоять сразу двум опасным убийцам. Один уже известен криминальному миру, второй терроризирует Нью-Йорк совершенно непредсказуемыми способами.

К привычной мрачной атмосфере добавится еще одна линия — кризис среднего возраста Декстера, который обещает привнести в историю больше черного юмора.

Премьера второго сезона «Декстера: Воскрешение» состоится 30 октября.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Декстер: Воскрешение»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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