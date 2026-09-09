Никакой Гаечки в оригинале не было: как на самом деле звали героев культового мультфильма «Чип и Дейл»

Кажется, мы знаем эту команду спасателей наизусть. Но стоит включить оригинальную версию «Чипа и Дейла», и привычные Гаечка, Рокки и даже сами главные бурундуки внезапно оказываются совсем другими персонажами.

Гаечка на самом деле Гаджет Хэкренч

Вот это открытие мне нравится больше всего. В оригинале мышку-механика зовут Gadget Hackwrench — Гаджет Хэкренч.

Слово gadget означает хитроумное небольшое устройство или приспособление, а wrench — гаечный ключ. И имя идеально описывает героиню, которая способна собрать работающий механизм практически из ничего.

Русская «Гаечка» получилась гораздо проще и понятнее ребенку. При этом локализация сохранила главное — связь героини с инструментами и ее невероятной любовью к изобретениям.

Рокки — это вообще Монти, и он сырный буквально до фамилии

Любимого всеми мышонка-обжору в оригинале зовут Monterey Jack, или сокращенно Monty — Монти.

И это не случайное имя. Monterey Jack — американский сорт сыра. Для героя, который способен моментально потерять голову при виде любимого лакомства, выбор просто идеальный.

Более того, сырная тема распространяется на всю его семью: среди родственников есть Чарли Чеддер, Кэтти Камамбер, Моцарелла и Виола. Поэтому «Рокфор» в русском варианте — это не просто новое имя, а замена одной сырной шутки другой.

А Вжик — это вообще Zipper

Наш маленький зеленый помощник в оригинале носит имя Zipper. И тут переводчики тоже не просто взяли первое попавшееся слово.

Zipper связан с застежкой-молнией, а само слово передает идею чего-то быстрого и стремительного. Для маленькой мухи, которая постоянно носится по воздуху со скоростью молнии, имя подходит идеально.

По-русски «Вжик» звучит гораздо смешнее и лучше передает характерный звук полета. Так что здесь переводчики, кажется, даже улучшили оригинал.

Вот и получается, что знакомые с детства герои получили в русском дубляже не совсем «настоящие» имена. Но, честно говоря, Гаечка, Рокки и Вжик настолько хорошо прижились, что менять их уже совершенно не хочется.

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