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Киноафиша Фильмы Burkitshi Расписание Burkitshi (2026) в Алматы на сегодня

Расписание Burkitshi (2026) в Алматы на сегодня

Burkitshi драма 2026 / Казахстан
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Сегодня 15 Завтра 16 чт 17
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Расписание Burkitshi в Алматы на 15 сентября 2026
Chaplin ADK
Сайран
2D, KZ
15:20 от 20:40 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, KZ
10:20 от 14:50 от 16:35 от 18:45 от 22:05 от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, KZ
13:30 от 17:25 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, KZ
13:10 от 18:15 от 23:30 от
Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж)
2D, KK
22:30 от 22:40 от 01:00 от
2D, KZ
21:30 от 21:40 от 00:00 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D, KZ
14:40 от 18:50 от 22:55 от 23:00 от 00:50 от
Kinopark 11 Esentai IMAX
Байконур
2D, KK
23:40 от
2D, KZ
22:40 от
2D, RU
12:10 от
Kinopark 4 Globus
Алатау
2D, KK
18:10 от 20:20 от 22:30 от
2D, KZ
17:10 от 19:20 от 21:30 от
Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3
2D, KK
22:20 от
2D, KZ
21:20 от
Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1
2D, KZ
10:00 от 13:10 от
Kinopark 8 Moskva
Байконур
2D, KK
20:00 от 22:10 от 01:20 от
2D, KZ
19:00 от 21:10 от 23:20 от 00:20 от
Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza
2D, KK
14:40 от 16:10 от 18:50 от
2D, KZ
13:40 от 15:10 от 17:50 от
Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г
2D, KK
20:40 от 23:00 от 01:20 от
Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к
2D, KK
18:20 от 22:30 от
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Москва
2D, KK
15:00 от 17:10 от 19:20 от 20:50 от 23:10 от
2D, KZ
14:00 от 16:10 от 18:20 от 19:50 от 22:10 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
14:35 от 16:55 от 21:15 от
Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт»
2D, KZ
17:20 от 21:30 от
Арман Азия Парк
Москва
2D, KZ
11:00 от 14:40 от 18:20 от 22:00 от
Арман Достык
Абая
2D
12:35 от 20:10 от
Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART
2D, KZ
12:10 от 17:10 от 22:10 от
Иллюзион Maxima
Райымбек батыра
2D, KZ
19:40 от 22:00 от 00:20 от
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