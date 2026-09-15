Расписание Burkitshi в Алматы на 15 сентября 2026 Chaplin ADK Сайран 2D, KZ 15:20 от 20:40 от Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а 2D, KZ 10:20 от 14:50 от 16:35 от 18:45 от 22:05 от Chaplin MegaPark Жибек Жолы 2D, KZ 13:30 от 17:25 от Cinemax Dostyk Multiplex Абая 2D, KZ 13:10 от 18:15 от 23:30 от Halyk IMAX Kinopark 16 Алматы, Кульджинский тракт, 106 (2 этаж) 2D, KK 22:30 от 22:40 от 01:00 от 2D, KZ 21:30 от 21:40 от 00:00 от Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж 2D, KZ 14:40 от 18:50 от 22:55 от 23:00 от 00:50 от Kinopark 11 Esentai IMAX Байконур 2D, KK 23:40 от 2D, KZ 22:40 от 2D, RU 12:10 от Kinopark 4 Globus Алатау 2D, KK 18:10 от 20:20 от 22:30 от 2D, KZ 17:10 от 19:20 от 21:30 от Kinopark 5 Atakent г. Алматы, ТРК Atakent Mall, ул. Тимирязева, 42 к3 2D, KK 22:20 от 2D, KZ 21:20 от Kinopark 6 Sputnik г. Алматы, ТРЦ Sputnik Mall, 3 этаж, мкр. Мамыр 1 2D, KZ 10:00 от 13:10 от Kinopark 8 Moskva Байконур 2D, KK 20:00 от 22:10 от 01:20 от 2D, KZ 19:00 от 21:10 от 23:20 от 00:20 от Kinoplexx 12 Alatau Plaza г. Алматы, ул. Ырысты, 46/4, ТЦ Alatau Plaza 2D, KK 14:40 от 16:10 от 18:50 от 2D, KZ 13:40 от 15:10 от 17:50 от Kinoplexx 5 Maxima г. Алматы, ТРК MAXIMA, пр. Райымбека, 239г 2D, KK 20:40 от 23:00 от 01:20 от Kinoplexx 7 Aport г. Алматы, ТРЦ Aport Mall, ул. Ташкентский тракт, 17к 2D, KK 18:20 от 22:30 от Kinoplexx 7 Sary-Arka Москва 2D, KK 15:00 от 17:10 от 19:20 от 20:50 от 23:10 от 2D, KZ 14:00 от 16:10 от 18:20 от 19:50 от 22:10 от Lumiera Cinema Жибек Жолы 2D, KZ 14:35 от 16:55 от 21:15 от Star Cinema 3D г. Алматы, просп. Райымбека, западное направление до указателя «Апорт» 2D, KZ 17:20 от 21:30 от Арман Азия Парк Москва 2D, KZ 11:00 от 14:40 от 18:20 от 22:00 от Арман Достык Абая 2D 12:35 от 20:10 от Арман Март 3Д г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18, ТРЦ MART 2D, KZ 12:10 от 17:10 от 22:10 от Иллюзион Maxima Райымбек батыра 2D, KZ 19:40 от 22:00 от 00:20 от