Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Человек-паук: Новый день Расписание Человек-паук: Новый день (2026) в Жанаозене на сегодня

Расписание Человек-паук: Новый день (2026) в Жанаозене на сегодня

Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день Забытый всеми Питер Паркер сталкивается с новой масштабной угрозой и переживает опасную эволюцию своих суперспособностей боевик, приключения, фэнтези, фантастика 2026 / США
Смотреть трейлер
Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Расписание сеансов в городе Актау

Завтра 8 вс 9 пн 10 вт 11 ср 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Kinoplexx 7 Saya Park г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, KZ
11:50 от 2700 ₸ 14:30 от 3100 ₸ 17:10 от 3100 ₸
2D, RU
10:20 от 2700 ₸ 10:50 от 2700 ₸ 12:30 от 2700 ₸ 12:40 от 2700 ₸ 13:00 от 2700 ₸ 13:30 от 2700 ₸ 14:00 от 3100 ₸ 15:10 от 3100 ₸ 15:20 от 15000 ₸ 15:40 от 3100 ₸ 16:10 от 3100 ₸ 17:50 от 3100 ₸ 18:00 от 3500 ₸ 18:20 от 3500 ₸ 18:50 от 3500 ₸ 19:50 от 3500 ₸ 20:30 от 3500 ₸ 20:40 от 3500 ₸ 21:00 от 15000 ₸ 21:30 от 3500 ₸ 22:30 от 3500 ₸ 22:40 от 3500 ₸ 23:10 от 3100 ₸ 23:20 от 3100 ₸ 23:40 от 3100 ₸
Kinoplexx Aktau г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, KZ
12:30 от 2300 ₸
2D, RU
12:00 от 2300 ₸ 13:00 от 2300 ₸ 14:40 от 2700 ₸ 15:40 от 2700 ₸ 16:00 от 2700 ₸ 17:20 от 2700 ₸ 18:20 от 3100 ₸ 18:40 от 2700 ₸ 20:00 от 3100 ₸ 21:00 от 3100 ₸ 21:20 от 2700 ₸ 22:40 от 3100 ₸ 23:40 от 2700 ₸ 00:00 от 2700 ₸
Байтерек 3D cinema г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D, KZ
11:45 от 1200 ₸ 17:50 от 1900 ₸
2D, RU
10:30 от 1200 ₸ 13:10 от 1500 ₸ 15:50 от 1900 ₸ 18:30 от 3000 ₸ 20:30 от 3000 ₸ 21:10 от 3000 ₸ 23:10 от 3000 ₸
Полное расписание и билеты
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Степь
Степь
2022, Казахстан, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Школа призраков
Школа призраков
2025, Япония, ужасы
Үнсіз
Үнсіз
2026, Казахстан, детектив
«Это 20 000 000 долларов. Абсолютный заказ!»: этот военный фильм разозлил Михалкова, а зрители поставили 8 из 10
За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет
Мама-кошка из «Трех котов» не выбрасывает кабачки, а готовит это блюдо: дети сметают со стола моментально
967 000 000 часов просмотров: этот хит Netflix обожают во всем мире, а в России ни сном ни духом
«Это же наш Терминатор»: зрители считают, что Шилова невозможно убить, но Устюгов одной фразой объяснил финал «Ментовских войн»
У ТВ-3 появился свой ответ хитам НТВ: почему сериал «Кордон» уже три сезона удерживает зрителей
«Паламарчук в кожанке — знак качества»: новый детектив НТВ интригует с первой минуты — мрачная история серийного убийцы
Только те, кто смотрит «Весну на Заречной улице» каждый год, справятся с тестом: 5 вопросов для знатоков советской классики
Новый детектив с Дмитрием Паламарчуком ворвался в топ Иви: всего пара дней — а уже наступает на пятки «Холоду»
3 главные российские премьеры августа, которые нельзя пропустить: особенно жду сериал от сценариста «Трассы» и «Лихих»
Попросили ИИ показать, как выглядела бы Маша из «Маши и Медведя» взрослой: даже так ее легко узнает каждый ребенок
«Шакал плешивый!» и еще 6 цитат Сюмбюля-аги, которые сделали «Великолепный век» еще лучше: уже вошли в народ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше