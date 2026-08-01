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Человек-паук: Новый день
Расписание Человек-паук: Новый день (2026) в Жанаозене на сегодня
Расписание Человек-паук: Новый день (2026) в Жанаозене на сегодня
Человек-паук: Новый день
Забытый всеми Питер Паркер сталкивается с новой масштабной угрозой и переживает опасную эволюцию своих суперспособностей
боевик, приключения, фэнтези, фантастика
2026 / США
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Расписание сеансов в городе Актау
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Формат сеанса
Все
KZ
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Kinoplexx 7 Saya Park
г. Актау, ТРЦ Saya Park, мкр. 10, 2 этаж
2D, KZ
11:50
от 2700 ₸
14:30
от 3100 ₸
17:10
от 3100 ₸
2D, RU
10:20
от 2700 ₸
10:50
от 2700 ₸
12:30
от 2700 ₸
12:40
от 2700 ₸
13:00
от 2700 ₸
13:30
от 2700 ₸
14:00
от 3100 ₸
15:10
от 3100 ₸
15:20
от 15000 ₸
15:40
от 3100 ₸
16:10
от 3100 ₸
17:50
от 3100 ₸
18:00
от 3500 ₸
18:20
от 3500 ₸
18:50
от 3500 ₸
19:50
от 3500 ₸
20:30
от 3500 ₸
20:40
от 3500 ₸
21:00
от 15000 ₸
21:30
от 3500 ₸
22:30
от 3500 ₸
22:40
от 3500 ₸
23:10
от 3100 ₸
23:20
от 3100 ₸
23:40
от 3100 ₸
Kinoplexx Aktau
г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
2D, KZ
12:30
от 2300 ₸
2D, RU
12:00
от 2300 ₸
13:00
от 2300 ₸
14:40
от 2700 ₸
15:40
от 2700 ₸
16:00
от 2700 ₸
17:20
от 2700 ₸
18:20
от 3100 ₸
18:40
от 2700 ₸
20:00
от 3100 ₸
21:00
от 3100 ₸
21:20
от 2700 ₸
22:40
от 3100 ₸
23:40
от 2700 ₸
00:00
от 2700 ₸
Байтерек 3D cinema
г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
2D, KZ
11:45
от 1200 ₸
17:50
от 1900 ₸
2D, RU
10:30
от 1200 ₸
13:10
от 1500 ₸
15:50
от 1900 ₸
18:30
от 3000 ₸
20:30
от 3000 ₸
21:10
от 3000 ₸
23:10
от 3000 ₸
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2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Степь
Отзывы
2022, Казахстан, драма
Колючая и ушастый
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2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Мотор Сити
Отзывы
2025, США, боевик, криминал, драма
Школа призраков
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2025, Япония, ужасы
Үнсіз
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