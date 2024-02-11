Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Актау Кинотеатры Kinoplexx Aktau

Kinoplexx Aktau

Актау
Адрес
г. Актау, 16 мкрн, ТРК «Актау»
Показать на карте
Телефон

+7(771) 745-18-00

Позвонить
Билеты от 1500 ₸
В избранное Уже в избранном

Сеть

Kinoplexx

О кинотеатре

Кинотеатр Kinoplexx Aktau был открыт в январе 2016 года. Это современный мультиплекс, объединяющий в себе три комфортабельных кинозала с общей вместимостью 351 посадочное место. 

Все кинозалы оснащены современным кинопроекционным оборудованием для демонстрации фильмов в форматах 3D и 2D, а также новейшей звуковой системой. Благодаря этому картинка становится ярче и насыщенней, а звук - глубоким и громким. Комфортабельные кресла позволяют зрителю расслабиться во время сеанса и хорошо провести время в кругу близких и друзей.

Бар
Расположен в ТЦ
мало голосов Оцените
8 голосов
Билеты от 1500 ₸
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Kinoplexx Aktau
Qaitadan
Qaitadan
Сегодня 2 сеанса
16:10 от 1500 ₸ 20:10 от 1500 ₸ ...
Аменгер
Аменгер
Сегодня 4 сеанса
19:10 от 1500 ₸ 21:10 от 1500 ₸ 22:10 от 1500 ₸ 00:10 от 1500 ₸ ...
Битва за битвой
Битва за битвой
Сегодня 1 сеанс
23:20 от 1500 ₸ ...
Джунглилау
Джунглилау
Сегодня 3 сеанса
18:10 от 1500 ₸ 21:30 от 1500 ₸ 23:10 от 1500 ₸ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Молдир Есейкызы 11 февраля 2024, 11:19
Билеты очень дорогие
Отзывы Написать отзыв
8 голосов
Оцените
Скидки в кинотеатре
Супер-вторник

Каждый вторник цены на билеты снижены: билет для детей стоит 400 тенге, студенческий билет стоит 600 тенге, взрослый - 800 тенге.

Детям Студентам
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Актау
Фотографии Все фотографии
Все фотографии

Фильмы в кинотеатре Kinoplexx Aktau

Сегодня 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KK
16:10 от 1500 ₸ 20:10 от 1500 ₸
Аменгер
Аменгер драма 2025, Кыргызстан
2D, KK
19:10 от 1500 ₸ 21:10 от 1500 ₸ 22:10 от 1500 ₸ 00:10 от 1500 ₸
Битва за битвой
Битва за битвой криминал, драма, триллер 2025, США
2D, RU
23:20 от 1500 ₸
Полное расписание и билеты
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены
2025, Казахстан, комедия
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше