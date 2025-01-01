Меню
Кинотеатр Kinoplexx Aktau (Актау) на карте
Кинотеатр Kinoplexx Aktau (Актау) на карте
750
метров
Байтерек 3D cinema
27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
5
1.3
км
Юность 3D
11 мкрн, ТЦ «Юность»
5
2.1
км
ГДК им. Абая
мкр. 4, д. 71
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Немолодые молодожены
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
