Байтерек 3D cinema

Байтерек 3D cinema

Актау
Адрес
г. Актау, 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
Телефон

+7 (7292) 41-82-82 / автоответчик

О кинотеатре

В кинотеатре Байтерек 3D cinema расположен первый в городе Актау цифровой зал для просмотра фильмов в в 3D-формате. Всего здесь работают три зала, в общей сложности вмещающих 344 человек. Все они построены и спроектированы по дизайну компании Asia Cinema таким образом, чтобы соответствовать требованиям кинотеатров высшей категории.

В кинозалах установлено новейшее оборудование, включающее в себя акустику JBL, процессоры Dolby Digital & Surround XZ, DTS и проекторы СHRISTIE. Расстояние между рядами в залах равняется 150 сантиметрам, что позволяет с комфортом расположится и насладиться фильмом. Также в кинотеатре открыт кинобар со всем необходимым.

7 голосов
Отзывы о кинотеатре

kenesay tekisbaev 28 октября 2023, 20:49
У вас с телефоном проблема.Кто- то поднимает и говорит ало,смеется и бросает телефон!!!это было несколько раз в день!!!
salima.elibaeva 19 февраля 2023, 14:07
Билет возврат жасауга болама
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены
2025, Казахстан, комедия
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
