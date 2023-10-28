В кинотеатре Байтерек 3D cinema расположен первый в городе Актау цифровой зал для просмотра фильмов в в 3D-формате. Всего здесь работают три зала, в общей сложности вмещающих 344 человек. Все они построены и спроектированы по дизайну компании Asia Cinema таким образом, чтобы соответствовать требованиям кинотеатров высшей категории.

В кинозалах установлено новейшее оборудование, включающее в себя акустику JBL, процессоры Dolby Digital & Surround XZ, DTS и проекторы СHRISTIE. Расстояние между рядами в залах равняется 150 сантиметрам, что позволяет с комфортом расположится и насладиться фильмом. Также в кинотеатре открыт кинобар со всем необходимым.