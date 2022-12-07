Меню
Киноафиша Актау
Кинотеатры
Байтерек 3D cinema
Отзывы о кинотеатре Байтерек 3D cinema
Отзывы о кинотеатре Байтерек 3D cinema
Sayan Berik
7 декабря 2022, 12:17
Оценка
Белит нетууу пошемуу
7 декабря 2022, 12:17
0
0
Ответить
salima.elibaeva
19 февраля 2023, 14:07
Билет возврат жасауга болама
19 февраля 2023, 14:07
0
0
Ответить
kenesay tekisbaev
28 октября 2023, 20:49
Оценка
У вас с телефоном проблема.Кто- то поднимает и говорит ало,смеется и бросает телефон!!!это было несколько раз в день!!!
28 октября 2023, 20:49
0
1
Ответить
