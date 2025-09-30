Меню
Расписание сеансов кинотеатра «Kinoplexx Aktau»

Сегодня 30
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KK
16:10 от 1500 ₸ 20:10 от 1500 ₸
Аменгер
Аменгер драма 2025, Кыргызстан
2D, KK
19:10 от 1500 ₸ 21:10 от 1500 ₸ 22:10 от 1500 ₸ 00:10 от 1500 ₸
Битва за битвой
Битва за битвой криминал, драма, триллер 2025, США
2D, RU
23:20 от 1500 ₸
Джунглилау
Джунглилау комедия 2025, Казахстан
2D, KK
18:10 от 1500 ₸ 21:30 от 1500 ₸ 23:10 от 1500 ₸
Жабайы
Жабайы семейный 2025, Казахстан
2D, KK
14:30 от 1500 ₸
Зверопоезд
Зверопоезд боевик, анимация, комедия 2025, Франция
2D, RU
14:00 от 1500 ₸ 15:40 от 1500 ₸ 17:30 от 1500 ₸
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость боевик, приключения, анимация 2025, Япония
2D, RU
18:40 от 1500 ₸
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены комедия 2025, Казахстан
2D, KK
15:20 от 1500 ₸
Таинственная девушка
Таинственная девушка комедия 2025, Казахстан
2D, KK
17:00 от 1500 ₸
