Кинотеатр Юность 3D в городе Актау является государственным кинотеатром для молодёжи и детей. Здесь открыт большой зал, рассчитанный на 200 мест, где установлены комфортные кресла. Зал оснащён по последнему слову техники, включая проекционное оборудование по технологии DLP и систему объёмного звука DOLBY DIGITAL.

В репертуаре кинотеатра представлены лучшие зарубежные, российские и казахстанские мультфильмы и кинокартины. Также здесь открыт кинобар со всеми необходимыми для просмотра закусками и напитками.