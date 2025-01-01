Меню
Юность 3D

Актау
Адрес
г. Актау, 11 мкрн, ТЦ «Юность»
Телефон

+7 (7292) 31-21-47

О кинотеатре

Кинотеатр Юность 3D в городе Актау является государственным кинотеатром для молодёжи и детей. Здесь открыт большой зал, рассчитанный на 200 мест, где установлены комфортные кресла. Зал оснащён по последнему слову техники, включая проекционное оборудование по технологии DLP и систему объёмного звука DOLBY DIGITAL.

В репертуаре кинотеатра представлены лучшие зарубежные, российские и казахстанские мультфильмы и кинокартины. Также здесь открыт кинобар со всеми необходимыми для просмотра закусками и напитками.

2 голоса
Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены
2025, Казахстан, комедия
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
