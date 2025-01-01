Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Актау Кинотеатры Юность 3D Кинотеатр Юность 3D (Актау) на карте

Кинотеатр Юность 3D (Актау) на карте

Кинотеатр Юность 3D (Актау) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

1.3 км
Kinoplexx Aktau 16 мкрн, ТРК «Актау»
5
1.8 км
Байтерек 3D cinema 27 мкрн, ТРЦ «Байтерек», 3-й этаж
5
3.2 км
ГДК им. Абая мкр. 4, д. 71
5
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены
2025, Казахстан, комедия
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше