Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Актау Кинотеатры ГДК им. Абая

ГДК им. Абая

Актау
Адрес
г. Актау, мкр. 4, д. 71
Показать на карте
Телефон

+7 7292 50 19 21

Позвонить
В избранное Уже в избранном
мало голосов Оцените
0 голосов
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
0 голосов
Оцените
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены
2025, Казахстан, комедия
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше