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Киноафиша Фильмы 14 күн Расписание 14 күн (2026) в Шымкенте на сегодня

Расписание 14 күн (2026) в Шымкенте на сегодня

14 күн
14 күн комедия 2026 / Казахстан
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Сегодня 30 Завтра 31 вт 1 ср 2
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Расписание 14 күн в Шымкенте на 30 августа 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
18:30 от 3000 ₸ 20:30 от 3000 ₸ 22:25 от 3000 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
19:00 от 3300 ₸ 20:50 от 3300 ₸ 22:40 от 3300 ₸ 00:00 от 3300 ₸ 00:40 от 3300 ₸
2D, KZ
18:00 от 3300 ₸ 19:50 от 3300 ₸ 21:40 от 3300 ₸ 23:00 от 3300 ₸ 23:40 от 3300 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
19:20 от 3300 ₸ 23:20 от 3300 ₸ 00:50 от 3300 ₸
2D, KZ
18:20 от 3300 ₸ 20:20 от 3300 ₸ 21:20 от 3300 ₸ 22:20 от 3300 ₸ 23:50 от 3300 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, KK
18:30 от 2900 ₸ 20:00 от 3300 ₸ 22:00 от 3300 ₸ 22:30 от 3300 ₸ 23:20 от 3300 ₸ 00:30 от 3300 ₸ 01:20 от 2900 ₸
2D, KZ
19:00 от 3300 ₸ 19:30 от 3300 ₸ 20:30 от 3300 ₸ 21:00 от 3300 ₸ 21:30 от 3300 ₸ 22:20 от 3300 ₸ 23:30 от 3300 ₸ 00:20 от 2900 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KK
20:00 от 4600 ₸ 22:30 от 4600 ₸ 00:30 от 4600 ₸ 01:10 от 2900 ₸
2D, KZ
18:00 от 3300 ₸ 19:00 от 4600 ₸ 20:10 от 3300 ₸ 21:10 от 3300 ₸ 21:30 от 4600 ₸ 22:10 от 3300 ₸ 23:10 от 3300 ₸ 23:30 от 4600 ₸ 00:10 от 2900 ₸
Pixel Cinema г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
2D
20:10 от 3000 ₸ 21:55 от 3000 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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