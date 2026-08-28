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По левой руке Штирлица немцы бы моментально вычислили шпиона: не зря Тихонов все время прятал ее в кармане

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Такая маленькая деталь доставила столько хлопот.

Сегодня трудно представить Штирлица без его сдержанных жестов, строгого костюма и спокойного взгляда. Однако на съемках «17 мгновений весны» режиссер Татьяна Лиознова столкнулась с неожиданной проблемой: руки главного героя нельзя было постоянно показывать в кадре.

Татуировка из юности

Своеобразный «секрет» появился у Тихонова еще в подростковом возрасте. Во время войны будущий актер учился в ремесленном училище, а затем работал токарем на военном заводе. Тогда среди молодежи были популярны татуировки как своеобразный способ самоутверждения.

Однокашники решили набить имена любимых девушек. У Тихонова возлюбленной тогда не было, поэтому он просто написал на левой руке собственное имя — «СЛАВА».

Позже актер пожалел об этом решении, но удалить надпись не удалось. Буквы были нанесены достаточно глубоко, поэтому даже плотный слой грима не мог надежно скрыть татуировку.

Штирлицу нельзя было показывать такие руки

В «Войне и мире» проблему удавалось решать гораздо проще: князя Андрея Болконского часто показывали в перчатках. Но Штирлиц постоянно работает с документами, пишет, печатает на машинке, берет бумаги и другие предметы.

Советский разведчик с заметной татуировкой выглядел бы совершенно неправдоподобно. Поэтому создатели нашли необычное решение.

Для крупных планов рук пригласили Феликса Ростоцкого, ассистента художника картины. Именно его пальцы зрители видят в некоторых сценах, где Штирлиц что-то пишет или работает с документами.

Причем Ростоцкий помогал не только Тихонову. Его руки использовали и в сценах с профессором Плейшнером в исполнении Евгения Евстигнеева — там требовалось показать аккуратный почерк, а собственные записи актера выглядели иначе.

А что за знаменитый жест?

Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Есть у этой истории и интересное продолжение, передает дзен-канал «Русская семерка». Тихонов часто держал левую руку в кармане, прятал ее за спину или прижимал к телу. Для зрителей это стало частью характера Штирлица.

Но, по этой версии, причиной был именно стремление скрыть старую татуировку.

Получается, одна юношеская надпись неожиданно повлияла на пластику одного из самых известных персонажей советского кино. И теперь жест Штирлица, который кажется тщательно продуманной актерской деталью, воспринимается совсем иначе.

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Фото: Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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