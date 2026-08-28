Рейтинги на Rotten Tomatoes зашкаливают, но на звание «шедевров» не тянут: 5 фильмов, которые явно переоценили

Шумиха вокруг них была слишком бурной.

Даже любимчики критиков не всегда оказываются тем самым «шедевром». У некоторых лент рейтинг зашкаливает, а вот сама история оставляет вопросы.

Мы выбрали пять фильмов с невероятно высокими оценками на Rotten Tomatoes, которые на деле смотрятся куда скромнее.

«История игрушек 4» (2019)

Pixar редко ошибается, но четвёртая часть культовой франшизы явно была лишней. «История игрушек 3» поставила точку красиво и трогательно — Энди уходит во взрослую жизнь, игрушки получают новую хозяйку.

Казалось бы, идеальный финал. Но в «Истории игрушек 4» Вуди внезапно решает бросить свою девочку Бонни ради «свободы». Этот сюжетный поворот ломает эмоциональный фундамент всей серии, превращая продолжение в сомнительный эпилог.

«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2» (2011)

Финал легендарной саги заработал 96 % на Rotten Tomatoes, что ставит его в один ряд с классикой вроде «Крёстного отца 2». Но заслуженно ли? Битва за Хогвартс снята зрелищно, но в погоне за динамикой сценаристы пожертвовали эмоциональной глубиной.

Смерти персонажей проходят слишком быстро, а развязка с Волан-де-Мортом, растворившимся в воздухе, смотрится куда менее впечатляюще, чем в книге, где он падает обычным человеческим телом. Эффект есть, но он явно переоценён.

«Скрытые фигуры» (2016)

История трёх женщин-математиков NASA важна и вдохновляет, но подана слишком сглаженно. Сценарий смягчает реальные проблемы, превращая острую социальную драму в комфортное feel-good кино.

Да, фильм легко смотреть, да, актрисы прекрасны. Но рейтинг под 90 % явно завышен — «Скрытые фигуры» больше работают как школьный урок истории, чем как глубокое художественное высказывание.

«Вверх» (2009)

Да, первые десять минут — это киношная классика: история любви Карла и Элли трогает до слёз. Но дальше фильм превращается в довольно стандартное приключение с собакой, злодеем и говорящим птицем.

На фоне великолепного пролога остальная часть выглядит блеклой и затянутой. Pixar умеет держать планку, но культовый статус «Вверх» держится почти целиком на той самой вступительной сцене.

«Мстители: Финал» (2019)

Грандиозная точка в саге Marvel получила восторги критиков и зрителей, но как отдельный фильм «Финал» работает хуже. Сюжет дробится на фан-сервисные сцены: молот Тора в руках Капитана Америки, пафосный женский «тим-ап» — это эффектно, но не всегда органично.

При этом три часа экранного времени перегружены CGI, и многие батальные эпизоды выглядят смазанно. «Финал» точно важен как культурное событие, но переоценён как самостоятельное кино.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.