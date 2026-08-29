Уже по имени понятно, что в Гэндальфе долго не признавали посланника богов: вот кем считали

Он носил серый плащ, знал древние языки, исчезал и появлялся, когда захочет, и общался с самыми мудрыми эльфами Средиземья. Неудивительно, что обычные люди, вроде северян, принимали Гэндальфа за эльфа. Даже его имя — Гэндальф — в переводе с древнеанглийского означает «эльф-жезл».

Второй сезон сериала «Кольца власти» прямо называет его Великим эльфом — так его звали предки хоббитов. Хотя в каноне Толкина это имя дали ему северяне, предки рохирримов. Они увидели в нём нечто неземное, и, не имея точных знаний, просто отнесли его к той расе, которую считали самой близкой к магии и бессмертию.

Он действительно был похож на эльфа — внешне и повадками

Да, у него была борода — а эльфы вроде как гладко выбриты. Но в книгах Толкина прямых указаний на заострённые уши или отсутствие бороды у всех эльфов нет. Кирдан Корабел, один из самых древних эльфов, тоже был с бородой. Так что визуально Гэндальф вполне мог сойти за старого эльфа — высокого, худощавого, с длинными волосами и властным взглядом.

А ещё он носил одно из трёх эльфийских колец, говорил на их языках и много времени проводил среди них — особенно в Лориэне и Ривенделле. Он был бессмертным, как эльфы, и пользовался магией — чего простым людям делать было не положено.

Средиземье жило в мифах, а майар никто не знал

Главная причина заблуждения — не в бороде или имени, а в том, что люди не знали о существовании майар. Это были духи, посланные Валар с миссией — помогать народам Средиземья. Но никто, кроме Галадриэль, Кирдана и, возможно, Элронда, не знал об этом. Даже Гэндальф, отправленный в мир в виде старика, не афишировал свою суть. Поэтому те, кто его встречал, логично решали: раз он не человек, не орк, не гном и не хоббит — значит, эльф.

Как и Эомер, который в «Двух крепостях» сначала принимает Арагорна и Гимли за эльфов — просто потому, что никогда не видел настоящих. Люди Средиземья судили по ощущениям: если он мудрый, неземной и с посохом — значит, эльф. А кем он был на самом деле — знали лишь немногие.

Ранее мы писали: Саурон тоже был Майар, как Гэндальф, но почему он был в разы сильнее? Ответ куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.