Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Уже по имени понятно, что в Гэндальфе долго не признавали посланника богов: вот кем считали

Уже по имени понятно, что в Гэндальфе долго не признавали посланника богов: вот кем считали

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Кольца власти»

Таких созданий в Средиземье встречали редко.

Он носил серый плащ, знал древние языки, исчезал и появлялся, когда захочет, и общался с самыми мудрыми эльфами Средиземья. Неудивительно, что обычные люди, вроде северян, принимали Гэндальфа за эльфа. Даже его имя — Гэндальф — в переводе с древнеанглийского означает «эльф-жезл».

Второй сезон сериала «Кольца власти» прямо называет его Великим эльфом — так его звали предки хоббитов. Хотя в каноне Толкина это имя дали ему северяне, предки рохирримов. Они увидели в нём нечто неземное, и, не имея точных знаний, просто отнесли его к той расе, которую считали самой близкой к магии и бессмертию.

Он действительно был похож на эльфа — внешне и повадками

Да, у него была борода — а эльфы вроде как гладко выбриты. Но в книгах Толкина прямых указаний на заострённые уши или отсутствие бороды у всех эльфов нет. Кирдан Корабел, один из самых древних эльфов, тоже был с бородой. Так что визуально Гэндальф вполне мог сойти за старого эльфа — высокого, худощавого, с длинными волосами и властным взглядом.

А ещё он носил одно из трёх эльфийских колец, говорил на их языках и много времени проводил среди них — особенно в Лориэне и Ривенделле. Он был бессмертным, как эльфы, и пользовался магией — чего простым людям делать было не положено.

Средиземье жило в мифах, а майар никто не знал

Главная причина заблуждения — не в бороде или имени, а в том, что люди не знали о существовании майар. Это были духи, посланные Валар с миссией — помогать народам Средиземья. Но никто, кроме Галадриэль, Кирдана и, возможно, Элронда, не знал об этом. Даже Гэндальф, отправленный в мир в виде старика, не афишировал свою суть. Поэтому те, кто его встречал, логично решали: раз он не человек, не орк, не гном и не хоббит — значит, эльф.

Как и Эомер, который в «Двух крепостях» сначала принимает Арагорна и Гимли за эльфов — просто потому, что никогда не видел настоящих. Люди Средиземья судили по ощущениям: если он мудрый, неземной и с посохом — значит, эльф. А кем он был на самом деле — знали лишь немногие.

Ранее мы писали: Саурон тоже был Майар, как Гэндальф, но почему он был в разы сильнее? Ответ куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Фото: Кадр из сериала «Кольца власти»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
1 таблетка — и морковь остается свежей и хрустящей до весны: раскрываю 4 секрета хранения  1 таблетка — и морковь остается свежей и хрустящей до весны: раскрываю 4 секрета хранения Читать дальше 30 августа 2026
По кадру из фильма советское кино узнает любой, но в этом тесте только фото со съемок: я срезалась уже на первом вопросе По кадру из фильма советское кино узнает любой, но в этом тесте только фото со съемок: я срезалась уже на первом вопросе Читать дальше 30 августа 2026
У Бекмамбетова все любят «Ночной дозор», а мне больше по душе этот триллер 2018 года: смотрела, не отрываясь У Бекмамбетова все любят «Ночной дозор», а мне больше по душе этот триллер 2018 года: смотрела, не отрываясь Читать дальше 30 августа 2026
Этот сериал HBO 2026 года не зря сравнивают с «Настоящим детективом»: хоть и в центре сюжета — супергерой Этот сериал HBO 2026 года не зря сравнивают с «Настоящим детективом»: хоть и в центре сюжета — супергерой Читать дальше 30 августа 2026
Было три Человека-Паука, но Стэн Ли считает идеальным только одного: и с создателем комиксов нельзя не согласиться Было три Человека-Паука, но Стэн Ли считает идеальным только одного: и с создателем комиксов нельзя не согласиться Читать дальше 30 августа 2026
Эта низкобюджетная копия «Интерстеллара» стала шедевром с высоким рейтингом: «Настоящий взрыв эмоций» Эта низкобюджетная копия «Интерстеллара» стала шедевром с высоким рейтингом: «Настоящий взрыв эмоций» Читать дальше 30 августа 2026
А что, если бы Фродо вообще отказался? Спросили у ИИ, как можно было победить Саурона во «Властелине колец» А что, если бы Фродо вообще отказался? Спросили у ИИ, как можно было победить Саурона во «Властелине колец» Читать дальше 30 августа 2026
На «Властелине колец» ее история не закончилась: что стало с паучихой Шелоб На «Властелине колец» ее история не закончилась: что стало с паучихой Шелоб Читать дальше 29 августа 2026
Не «Назад в будущее», а… «Космонавт с Плутона»? Что еще вы не знали о легендарном фильме 1985 года? Не «Назад в будущее», а… «Космонавт с Плутона»? Что еще вы не знали о легендарном фильме 1985 года? Читать дальше 29 августа 2026
Сняли за копейки, а получили 250 000 000 долларов: этот ужастик даже испуганный Стивен Кинг не сумел досмотреть до конца Сняли за копейки, а получили 250 000 000 долларов: этот ужастик даже испуганный Стивен Кинг не сумел досмотреть до конца Читать дальше 29 августа 2026
Эта корейская дорама уже 10 недель взрывает Netflix: гарантированная замена «Джону Уику» с 94% на RT Эта корейская дорама уже 10 недель взрывает Netflix: гарантированная замена «Джону Уику» с 94% на RT Читать дальше 29 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше